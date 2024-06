Befesa übernimmt Recytech: Strategisches Wachstum in Europa gestärkt Befesa übernimmt die restlichen 50 % der Anteile an Recytech für 40 Millionen Euro und setzt damit einen bedeutenden Schritt in ihrem globalen Wachstumsplan. Die Akquisition stärkt die Position von Befesa im Bereich der Umweltdienstleistungen und …