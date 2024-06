Siemens Energy (ENR) strebt eine maßgebliche Rolle in der Energiewende an. Dies erfordert jedoch einen erfolgreichen Wandel bei der Tochterfirma Gamesa im Bereich der Windenergieanlagen. Die Führungsebene von ENR plant, innerhalb von zwei Jahren einen Break-even im Bereich erneuerbarer Energien zu erreichen und wieder profitabel zu sein. Bislang hat Gamesa aufgrund von Qualitätsproblemen bei Windrädern beträchtliche finanzielle Belastungen verursacht. Vorerst wird sich Gamesa auf die Märkte in Deutschland und den USA für Onshore-Anlagen konzentrieren. Eine Voraussetzung dafür ist die Behebung der Qualitätsprobleme. Eine spezielle Arbeitsgruppe hat bisher erfolgreich Fehler identifiziert und Maßnahmen festgelegt. Es wurde auch die Möglichkeit eines Ausstiegs in Betracht gezogen, jedoch ist Gamesa an langfristige Liefer- und Serviceverträge gebunden.

