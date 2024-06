Auch für die Aktie gab es nur wenig zu holen. Die schloss sich dem Abwärtstrend vieler Branchenwerte wie Enphase Energy und SolarEdge an, das am Donnerstag erneut auf ein neues Mehrjahrestief gefallen ist.

Gesenkte Jahresprognose führt zum Crash

Noch einmal verschärft hat sich die Lage für SMA Solar am Mittwoch. Das Unternehmen hatte am Abend zuvor die Streichung seiner Jahresziele bekannt gegeben und sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose kräftig gesenkt.

Das führte zum Crash der Aktie. Ein Minus von über 31 Prozent bedeutete den schlechtesten Handelstag seit September 2022, als die Anteile um 18,2 Prozent eingebrochen waren.

Neue Mehrjahrestiefs = technisches Verkaufssignal

Mit Kursen unterhalb von 30 Euro ist SMA Solar auf den tiefsten Stand seit März 2022 gefallen. Solche Mehrjahrestief bedeuten aus technischer Perspektive starke Verkaufssignale.

Die Aktie dürfte daher auch in den kommenden Wochen unter verstärktem Abwärtsdruck stehen. Kampflos scheinen die Käufer aber nicht aufgeben zu wollen: Zu diesen gehört, wie in Mitteilungen an die Börsenaufsichtsbehörde bekannt wurde, auch ein Insider des Unternehmens.

Der Vorstandsvorsitzende kauft den Crash!

Jürgen Reinert, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hat den starken Preisverfall der Aktie genutzt, um seinen Anteil an SMA Solar auszubauen. In mehreren Tranchen hat der CEO insgesamt 2.100 Aktien mit einem Gesamtwert von knapp 61.000 Euro gekauft.

Das konnte der Aktie vor dem Wochenende zumindest in der Vorbörse etwas Auftrieb verleihen. Kurz nach der Eröffnung des regulären Handels verzeichnet SMA Solar allerdings erneut leichte Einbußen.

Fazit: Durchschaubarer Rettungsversuch

Die Aktie von SMA Solar steht nach einer gesenkten Jahresprognose und einem Crash mittelfristig vor weiteren Verlusten. Diesen versucht sich der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens mit einem Insiderkauf zur Wehr zu setzen.

Solange seinem Beispiel aber nicht auch andere Insider des Unternehmens folgen, bleiben die Transaktionen eine durchschaubare Maßnahme, den Aktienkurs zu stabilisieren. Echtes, unerschüttlerliches Vertrauen in das Geschäft des Unternehmens sieht jedenfalls anders aus.

Angesichts der sowohl technisch als auch fundamental schwachen Lage von SMA Solar bleiben Anleger vorerst an der Seitenlinie und warten auf eine belastbare Bodenbildung in beiden Bereichen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

