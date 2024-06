Fresnillo und Tocvan werden Partner? Mexikos grösßer Goldproduzent interessiert

Am 6. Juni gab Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) in einer Pressemitteilung bekannt, dass "einer der führenden Gold- und Silberproduzenten Mexikos" für 30 Tage auf dem Pilar-Gold-Silber-Projektgelände eine Begutachtung durchführen wird. Daraufhin nahmen die Spekulationen zu, um welchen Goldproduzenten es sich handeln könnte. Anhand eines Fotos, das Tocvan heute in einer Pressemitteilung und auf Twitter veröffentlichte, kann der Interessent doch eindeutig erkannt werden:

Hiernach handelt es sich wohl um niemand geringeres als Fresnillo, Mexikos größter Goldproduzent und der weltweit größte (primäre) Silberproduzent.

Einen besseren Interessenten für Tocvans Pilar-Gold-Silber-Projekt kann es wohl nicht geben! Mit einer aktuellen Börsenbewertung von rund 5 Milliarden Euro betreibt Fresnillo insgesamt 8 Gold- und Silberminen in Mexiko und konnte damit einen Umsatz von ca. 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 erwirtschaften.

Dass ein so namhafter und grosser Gold-Silberproduzent am Pilar-Projekt interessiert ist, beweist die Renditechancen für Tocvan-Aktionäre. Denn Tocvan wird derzeit mit lediglich 22 Millionen Euro bewertet. Sollte es zu einer strategischen Partnerschaft zur Minenentwicklung geben, dann würde eine der stärksten Kursrallyes des Jahres nicht überraschen. Denkbar wäre auch eine Übernahme des ganzen Unternehmens, da Tocvans Börsenbewertung aktuell so niedrig ist.

Möglich wäre auch eine Übernahmeschlacht mit anderen mexikanischen Goldproduzenten (z.B. Newmont, Agnico Eagle, Alamos), da Tocvan bereits in der Vergangenheit erwähnte, dass Gespräche mit mehreren Unternehmen geführt würden, die am Pilar-Projekt interessiert seien. Vor dem Hintergrund, dass Tocvan heute dieses Foto veröffentlichte, könnte andere Interessenten nun unter Druck und Zugzwang bringen, schnell zu handeln.

Die spektakulären Bohrergebnisse, die Tocvan in den letzten Wochen veröffentlichte, sind für mexikanische Tagebaubetriebe sehr attraktiv, da die kostengünstige und hocheffiziente Haufenlaugung ("heap leach") zur Anwendung kommen darf:

• 76,3 m @ 0,8 g/t Gold inkl. 9,2 m @ 5,3 g/t Gold (ab einer Tiefe von nur 18,3 m; siehe hier)

• 42,7 m @ 1 g/t Gold inkl. 3,1 m @ 10,9 g/t Gold (ab einer Tiefe von nur 22,9 m; siehe hier).

Das Besondere an diesen Bohrergebnissen ist, dass sie weit ausserhalb der bekannten Main-Zone-Lagerstätte erzielt wurden und somit eine bedeutende Neuentdeckung darstellen, womit das Ressourcenpotential des gesamten Projekts erheblich verbessert wurde. Denn die zentral gelegene Main-Zone-Lagerstätte ist seit vielen Jahren bekannt und dort fand auch der Grossteil der vielen Bohrungen in der Vergangenheit statt (mehr als 22.000 m, wie z.B. 21 m @ 38,3 g/t Gold und 116,9 m @ 1,2 g/t Gold inkl. 10,2 m @ 12 g/t Gold)

Doch um eine strategische Partnerschaft mit Tocvan einzugehen, oder gar eine Unternehmensübernahme zu wagen, hiess es von Seiten der "Majors" wohl immer: "Beweist uns zuerst, dass auch ausserhalb der Main Zone noch abbauwürdige Goldgehalte vorkommen und dass ihr es schafft, das kleine Pilar-Grundstück (ca. 1 Quadratkilometer) zu vergrössern, damit auch ausreichend Platz für eine Verarbeitungsanlage (v.a. Haufenlaugungsbecken) vorhanden ist."

Beide Kriterien hat Tocvan in den letzten Monaten mit Bravour mehr als erfüllt.

• Die neuesten Bohrergebnisse ausserhalb der Main Zone sind herausragend, wenn man bedenkt, dass Tagebaue in Mexiko mit durchschnittlichen Goldgehalten ab 0,4 g/t Gold in Betrieb sind und der Cutoff-Gehalt vielerorts bei 0,1 g/t Gold liegt (d.h. die Haufenlaugung kann alles Gold ab 0,1 g/t gewinnbringend extrahieren).

• Tocvan konnte darüber hinaus auch oberflächennahe Gesteinsproben ausserhalb der Main Zone finden, wie die heute veröffentlichten Grafiken in der Pressemitteilung zeigen.

• Letztes Jahr wurde erfolgreich eine Großprobe ("bulk sample") aus verschiedenen Grundstücksteilen entnommen und in einem nahe gelegenen Minenbetrieb verarbeitet – mit einem hochgradigen Durchschnittsgehalt von 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber. Metallurgische Untersuchungen zeigten hohe Gewinnungsraten. Das Erz ist also nicht nur überdurchschnittlich stark mit Gold angereichert, sondern eignet sich auch für die Haufenlaugung.



Vollbild / Das heute veröffentllichte Foto zeigt eine Münze, die wohl aus dem Gold der Großprobe gegossen wurde.

• Letzten Sommer zeigte das Tocvan-Management sein Verhandlungsgeschick: Pilar konnte um das 21-fache vergrössert werden, indem die angrenzenden Grundstücke übernommen wurden. Insgesamt kontrolliert Tocvan nun ca. 23 Quadratkilometer - ein Distrikt-großes Projektgebiet, auf dem bereits hochgradiges Gold gefunden wurde und einheimische Bergleute dort täglich mehrere Unzen Gold an der Erdoberfläche abbauen. Der große Goldproduzent, der momentan auf dem Pilar-Grundstück ist, nimmt insbesondere diese neu akquirierten Grundstücksteile unter die Lupe, um das zusätzliche Potential abschätzen zu können.



Vollbild / Die am 27. Juli 2023 veröffentlichte Karte zeigt, wie klein das ursprüngliche Pilar-Grundstück im Vergleich mit den neu akquirierten Grundstücken (in rot) war. Quelle



Vollbild / Das am 27. Juli 2023 veröffentlichte Foto zeigt Gold, das von einem lokalen Goldgräber auf Tocvans neu akquirierten Grundstücken gefunden wurde. Quelle



Vollbild / Quelle

Über das Pilar-Grundstück

Das Gold-Silber-Grundstück Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen aus den metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens gerüstet, um ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu werden. Pilar wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales System mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein beherbergt ist. Anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen wurden auf dem ursprünglichen Grundstück zunächst drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend ist nach Südosten und Norden weiterhin offen und es wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturelle Merkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SE-Trend der Mineralisierung. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an diesem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern äußerst aussichtsreichen Grundes, auf dem es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat, erweitert.

Pilar Bohr-Highlights:

• Die Highlights der Phase III der Diamantbohrungen 2022 umfassen (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 116,9 m @ 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

-- 108,9 m @ 0,8 g/t Gold, inkl. 9,4 m @ 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber

-- 63,4 m @ 0,6 g/t Gold und 11 g/t Silber, inkl. 29,9 m @ 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber

• Zu den Highlights der Phase II der RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 39,7 m @ 1,0 g/t Gold, inkl. 1,5 m @ 14,6 g/t Gold

-- 47,7 m @ 0,7 g/t Gold inkl. 3 m @ 5,6 g/t Gold und 22 g/t Silber

-- 29 m @ 0,7 g/t Gold

-- 35,1 m @ 0,7 g/t Gold

• Zu den Highlights der Phase I der RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 94,6 m @ 1,6 g/t Gold, inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 41,2 m @ 1,1 g/t Gold, inkl. 3,1 m @ 6,0 g/t Gold und 12 g/t Silber

-- 24,4 m @ 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m @ 33,4 g/t Gold und 1.090 g/t Silber

• 15.000 m historischer Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

-- 61 m @ 0,8 g/t Gold

-- 21 m @ 38,3 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 13 m @ 9,6 g/t Gold

-- 9 m @ 10,2 g/t Gold und 46 g/t Silber

Pilar Grossproben-Zusammenfassung:

• 62% Goldgewinnung über 46 Tage Auslaugungszeit erreicht

• "Head Grade" berechnet mit 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber; "Extracted Grade" berechnet mit 1,2 g/t Gold und 3 g/t Silber

• Nur Schüttgutproben, einschließlich der groben Materialfraktion (+3/4" bis +1/8")

• Feinfraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Gewinnung bei der Rührwerkslaugung hin

• Der Agitated Bottle Roll Test lieferte schnelle und hohe Rückgewinnungsergebnisse: 80% Gold-Gewinnungsrate 94% Silber-Gewinnungsrate nach 24-stündiger Verweilzeit

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Schwerkraftrückgewinnung mit Rührlaugung Ergebnisse von 5 Mischproben

• 95-99% Gold-Gewinnungsrate

• 73 bis 97% Silber-Gewinnungsrate

• Beinhaltet die Gewinnung von 99% Gold und 73% Silber aus einem Bohrkernkomposit in 120 m Tiefe.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.211.519

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,63 CAD (20.06.2024)

Marktkapitalisierung: $32 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,427 EUR (20.06.2024)

Marktkapitalisierung: €22 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.