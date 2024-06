Silberaktien ziehen an

Tagesbericht vom 21.06.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.339 auf 2.360 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.363 $/oz um 22 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Britische Zeitung warnt britische Fußballfans vor den Zuständen im Frankfurter Bahnhofsviertel, das als „Zombiezone“ bezeichnet wird. Im Frankfurter Bahnhofsviertel, in dem sich schätzungsweise 5.000 Drogensüchtige und 300 Dealer aufhalten, werden jährlich 10.000 Straftaten angezeigt, darunter 1.100 Körperverletzungen, 900 Taschendiebstähle und 250 Raubüberfälle (Quelle: Bild.de 20.06.24).



Kommentar: Deutschland gelingt es immer weniger, den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu verbergen.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 70.890 Euro/kg, Vortag 70.057 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 30,56 $/oz, Vortag 30,25 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 983 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 912 $/oz, Vortag 897 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,70 $/barrel, Vortag 85,18 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 2,6 % oder 3,5 auf 139,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 2,9 %. Bei den kleineren Werten ziehen Galiano 7,3 %, I-80 um 7,2 % und Oceana 4,7 % an. Aura gibt 2,6 % nach. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 11,1 %, Guanajuato 9,6 % und Minaurum 8,5 %.

