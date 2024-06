FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 21. JUNI 2024 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass die Börse Cboe Canada, Inc. („Cboe Canada“) am Dienstag, den 25. Juni 2024, um 12:00 Uhr Eastern Time (18:00 Uhr MEZ) eine Investor Spotlight-Veranstaltung mit Talal Debs PhD, Gründer und Chief Executive Officer („CEO“) von Zefiro, abhalten wird. Am Dienstag, den 23. April 2024, läuteten Debs und andere Mitglieder des Führungsteams von Zefiro die Glocke an der Börse Cboe Canada im Finanzdistrikt von Toronto, um die Börsennotierung von Zefiro nach dem am Anfang des Monats angekündigten Börsengang (IPO) zu feiern.

Die Investor Spotlight-Veranstaltung am Dienstag wird von Scott Davidson, Head of Corporate Listings bei Cboe Canada, moderiert. Die Veranstaltung findet „live“ auf der Videokonferenzplattform Zoom statt. Interessierte können sich über folgenden Link anmelden:

https://cboe.zoom.us/webinar/register/8117181945848/WN_LrXdR_7KTbKYvMG ...

Letzte Woche veröffentlichte Talal Debs Zefiros ersten Brief des CEO, in dem er die jüngsten Erfolge des Unternehmens, die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024 und die kurz- und langfristige Vision des Unternehmens als Umweltdienstleister darlegte. Dieser Brief kann über die folgenden Links abgerufen werden:

Englisch: https://www.zefiromethane.com/ceo-letter-june-2024-english/

Deutsch: https://www.zefiromethane.com/ceo-letter-june-2024-german/

Talal Debs, PhD, Gründer und CEO von Zefiro, wird am Dienstag, den 25. Juni 2024 um 12:00 Uhr Eastern Time (18:00 Uhr MEZ) bei der „Investor Spotlight“-Veranstaltung von Cboe Canada zu Gast sein. Interessierte können sich über diesen Link anmelden.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder die Rubrik Investors auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.