München (ots/PRNewswire) - RAEDIAN ist ein globales Unternehmen mit mehr als 10

Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von

Ladegeräten von Elektroautos. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der

kontinuierlichen technologischen Entwicklung und Herstellung hochwertiger

Produkte kombiniert mit wirtschaftlichen Lösungen. RAEDIAN legt großen Wert auf

Kundenservice und Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, die Erwartungen der

weltweiten Kunden zu übertreffen.



Mehr erfahren die Besucher an Stand B6.675 auf der Messe München.







vorgestellt:



1. DLM Funktion Die DLM-Funktion (dynamisches Lastenmanagement) überwacht den

Ladevorgang in Echtzeit. Die abgegebene Ladeleistung kann mit dieser Funktion

dynamisch angepasst werden. Sie garantiert die Sicherheit des Ladevorgangs in

Echtzeit und verbessert dessen Effizienz.

2. Solar Smart Charger Dieses Feature ermöglicht den Eigenverbrauch der

photovoltaischen Stromerzeugung durch ein erweitertes SC Kit mit Hilfe einer

spezielle Software zu messen . Dadurch können die Stromkosten über 50 %

gesenkt werden.

3. MID-Metering Ladehardware zur Realisierung MID-konformer Messung.

MID-Metering ermöglicht eine erhebliche Kostenersparnis und macht die

separate Installation von Stromzählern überflüssig.

4. Free Charging Management System Das Free Charging Management System

ermöglicht es Betreibern, Ladestationen unabhängig zu verwalten. Dies

ermöglicht die Statusüberwachung in Echtzeit, die Verwaltung von Kunden nach

Kategorien , die Zählung und Abrechnung sowie andere Funktionen. Das System

ist wirtschaftlich und benutzerfreundlich, insbesondere für semi-public

Anbieter.

5. Installer-App Die neu eingeführte Installer-APP unterstützt verschiedene

Online-Anfragen und die Suche nach Produktdatenblättern. Sie bietet

Anleitungsvideos zur Installation an, OCPP-Weiterleitung usw. Diese APP macht

die Installation, den Betrieb und die Wartung überaus einfach und ermöglicht

den Kunden einen kosteneffizienten Betrieb.



Die Gemini-Serie (die intelligente Lösung für öffentliche Ladestationen) ist die

neuste Produktlösung von RAEDIAN, die auf der Messe vorgestellt wird.



1. Diese Lösung zeichnet sich durch ein elegantes und auffallendes Design aus.

Dabei werden eine solide Qualität ( verarbeitete Aluminiumlegierung ),

langfristiger Rostschutz und eine extrem lange Lebens.dauer (10 Jahre und

mehr) gewährleistet. Dies bietet entscheidende Vorteile u.a auch für die

Wettbewerbsfähigkeit für Anbietee öffentlicher Ladeszenarien.

2. Die Doppeldosen-Stromverteilung ermöglicht abwechselndes Laden und eine

durchschnittliche Stromverteilung zwischen zwei Ladeschnittstellen.

3. Serienmäßige elektronische Features schützen vor versehentlichen Berührungen

und garantieren die Sicherheit der Aufladung. Gleichzeitig verhindern sie das

Lösen, die Beschädigung und den Diebstahl von Ladepistolen.

4. Der hochauflösende 8-Zoll-Bildschirm bietet die Möglichkeit zusätzliche

Einnahmen aus Werbung zu generieren , so dass jede Aufladung zählt.

5. Erfahren Sie mehr über den RAEDIAN-Aktionszeitraum vom 15. Juni bis 15. Juli.



