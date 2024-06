Vor allem Nvidias Aktiensplit sowie die Tatsache, dass die Gewichtung des Chipgiganten im 71 Milliarden US-Dollar schweren Technology Select Sector SPDR ETF XLK durch eine Neugewichtung am Freitag voraussichtlich erheblich steigen wird , haben dazu beigetragen, das Interesse an bullishen Wetten auf die Aktie zu steigern.

Anleger haben sich in bullishe Wetten auf Nvidia gestürzt, sodass das Open Interest (die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt) an Nvidia-Call-Optionen über dem ähnlicher Kontrakte lag, die beispielsweise an den S&P 500 gebunden sind oder an Fonds, die den Large-Cap-Index abbilden, so die Daten von SpotGamma.

"Es scheint nicht viel zu brauchen, um die Leute dazu zu bringen, Calls auf Nvidia zu kaufen", sagt Danny Kirsch, Leiter der Optionsabteilung bei Piper Sandler, in einem Interview mit MarketWatch. "Es ist ein bisschen wie bei Pawlows Hund. Je mehr man es tut, desto mehr Geld scheint man zu verdienen. Warum sollte man also aufhören?"

Neben den Nvidia-Optionen verfallen am Freitag, dem Hexensabbat, auch monatliche und wöchentliche Kontrakte, die an andere Einzelaktien, Indizes und ETFs gebunden sind, sowie Futures-Kontrakte, die an Aktienindizes wie den S&P 500 gebunden sind.

Rund ein Drittel der ausstehenden Optionen auf Nvidia laufen nach Angaben von SpotGamma am Freitag aus. Das Open Interest an Nvidia-Optionen sei höher als jenes an S&P-500-Indexoptionen und Optionen, die an den SPDR S&P 500 Trust ETF SPY gebunden sind, eine Situation, die SpotGamma-Gründer Brent Kochuba als "sehr ungewöhnlich" bezeichnet.

Der vierteljährliche Optionsverfall an diesem Freitag wird der größte aller Zeiten sein, gemessen am Nominalwert der Optionen, der laut SpotGamma-Daten bei 5,5 Billionen US-Dollar liegt.

Darauf weist auch Thomas Altmann in seinem morgendlichen Ausblick hin: "Das Volumen der ausstehenden Put-Kontrakte, das Put-Open-Interest, ist unmittelbar vor dem Verfall so hoch wie nie zuvor in der bis 1995 zurückgehenden Datenhistorie. Gleichzeitig ist der Abstand zwischen dem Volumen ausstehender Put- und Call-Optionen ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Hier wird spannend zu sehen, wie sich diese Positionierungen mit dem morgigen Optionsverfall verändern."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion