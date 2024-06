WIESBADEN (ots) - Rund 5,3 Millionen Menschen in Deutschland waren im Jahr 2023

im öffentlichen Dienst beschäftigt (Stichtag 30. Juni 2023). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni

2024 nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 60 800 Beschäftigte oder

1,2 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeiteten 2023 knapp 12 % aller

Erwerbstätigen in Deutschland im Staatsdienst (2022: 11 %). Hohe Zuwächse waren

vor allem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen.



Über 1 Million Beschäftigte an Schulen







die Pensionierungswelle im Schuldienst mittlerweile abgeflacht. Von 2000 bis

2020 gingen viele Lehrkräfte in Pension, die überwiegend in den 1960er und

1970er Jahren eingestellt worden waren. Bis Mitte 2023 stieg an den Schulen nun

die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres um 18 900 oder 1,9 % auf 1 028

400. Dabei nahm die Zahl der angestellten Beschäftigten um 2,4 % auf rund 351

600 (+8 100) zu und die Zahl der Beamtinnen und Beamten um 1,6 % auf 676 800

(+10 800).



Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in 15 Jahren mehr als verdoppelt



Der seit Jahren anhaltende Personalzuwachs bei Kindertageseinrichtungen setzte

sich weiter fort: Mitte 2023 waren dort 278 900 Personen beschäftigt und damit

11 400 oder 4,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Langfristig betrachtet hat sich die

Zahl der Erzieherinnen und Erzieher von 2008 bis 2023 mehr als verdoppelt (+104

%).



