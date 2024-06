HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Aufgrund der umfangreicheren Übertragungsrechte der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF für die Fußball-Europameisterschaft dürfte RTL im zweiten Quartal eine deutliche Verlangsamung der Werbeeinnahmen im Vergleich zum ersten Jahresviertel verzeichnen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte das erste Halbjahr immer noch etwas besser ausfallen als das von RTL für das Gesamtjahr prognostizierte TV-Werbewachstum von 3 Prozent./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 29,50EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Frey

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m