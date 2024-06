München (ots/PRNewswire) - CORNEX New Energy Co, Ltd. (CORNEX), ein innovatives

Hightech-Unternehmen im Bereich der neuen Energien, präsentiert seine Produkte

und Lösungen für alle Szenarien der Energiespeicherung auf der The smarter E

Europe 2024, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfindet. CORNEX hat seine

Fähigkeiten im Bereich der systematisierten Dienstleistungen über den gesamten

Lebenszyklus für Kunden in Übersee unter Beweis gestellt und betritt die

europäische Bühne mit einer "grünen" Einstellung, um seine Präsenz auf dem

globalen Markt für Energiespeicher zu verstärken.



Als größter Messeverbund für die Energiewirtschaft in Europa bringt die The

smarter E Europe Branchengrößen und Aussteller aus der ganzen Welt zusammen und

konzentriert sich auf branchenübergreifende Lösungen aus den Bereichen Strom,

Wärme und Verkehr für eine nachhaltige Energieversorgung rund um die Uhr. CORNEX

präsentiert seine selbstentwickelten Produktmatrizen und Starprodukte,

einschließlich 150-Ah-, 280-Ah-, 314-Ah-Batterien, 20-Fuß

5-MWh-Batteriespeicher-Container CORNEX M5 und

233-kWh-Flüssigkühlungs-Außenschrank. Durch das "umfassende Produktportfolio und

den kompletten Kundendienst im Ausland" hat CORNEX seine Kernkompetenz unter

Beweis gestellt und einen intensiven Austausch mit vor- und nachgelagerten

Unternehmen in der Industriekette geführt und erhielt große Anerkennung für die

Einführung flexibler, umweltfreundlicher, sicherer und intelligenter

chinesischer Lösungen.







Zusammenarbeit in Zusammenarbeit mit einer größeren Zahl herausragender globaler

Unternehmen fest aufrechterhalten, um das nachhaltige Wachstum und den Wohlstand

der neuen Energiebranche zu fördern.



Informationen zu CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. ist ein innovatives

Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung,

Vertrieb und Dienstleistungen von Energiespeicherbatterien, EV-Batterien und

Energiemanagementsystemen konzentriert. Ihr Produkt hat in verschiedenen Ländern

wie den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Australien und anderen

erfolgreich eine Zugangszertifizierung erhalten. Gemäß den Grundsätzen

"Bewährtes Fachwissen, schnelle Reaktion und flexible Garantie" hat CORNEX ein

starkes Netzwerk von mehr als 55 professionellen Serviceteams aufgebaut, die

sich jeweils aus erfahrenen technischen Experten zusammensetzen, um sofortige

Serviceleistungen innerhalb von 2 Stunden zu bieten, Lösungen für allgemeine

Probleme innerhalb von 48 Stunden bereitzustellen und komplexe Probleme

innerhalb von 72 Stunden zu lösen. Diese Teams sind strategisch in 13

verschiedenen Ländern und Regionen angesiedelt, darunter die Vereinigten

Staaten, Australien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland (mit einem

ständig wachsenden Servicenetz), um auf den internationalen Märkten einen

hervorragenden Kundendienst zu bieten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443591/4ebfaa9e_434e_4b0c_a1af_8791ff26

10b1.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-produkte-von

-cornex-werden-immer-bekannter-cornex-glanzt-auf-der-the-smarter-e-europe-2024-m

it-neuesten-produkten-302178828.html



Pressekontakt:



Ying Jiang,

jiangying@cn-ne.cn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170782/5806333

OTS: CORNEX New Energy Co., Ltd.





In Zukunft wird CORNEX die Grundsätze der Innovation, Offenheit undZusammenarbeit in Zusammenarbeit mit einer größeren Zahl herausragender globalerUnternehmen fest aufrechterhalten, um das nachhaltige Wachstum und den Wohlstandder neuen Energiebranche zu fördern.Informationen zu CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. ist ein innovativesHightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung,Vertrieb und Dienstleistungen von Energiespeicherbatterien, EV-Batterien undEnergiemanagementsystemen konzentriert. Ihr Produkt hat in verschiedenen Ländernwie den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Australien und anderenerfolgreich eine Zugangszertifizierung erhalten. Gemäß den Grundsätzen"Bewährtes Fachwissen, schnelle Reaktion und flexible Garantie" hat CORNEX einstarkes Netzwerk von mehr als 55 professionellen Serviceteams aufgebaut, diesich jeweils aus erfahrenen technischen Experten zusammensetzen, um sofortigeServiceleistungen innerhalb von 2 Stunden zu bieten, Lösungen für allgemeineProbleme innerhalb von 48 Stunden bereitzustellen und komplexe Problemeinnerhalb von 72 Stunden zu lösen. Diese Teams sind strategisch in 13verschiedenen Ländern und Regionen angesiedelt, darunter die VereinigtenStaaten, Australien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland (mit einemständig wachsenden Servicenetz), um auf den internationalen Märkten einenhervorragenden Kundendienst zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443591/4ebfaa9e_434e_4b0c_a1af_8791ff2610b1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-produkte-von-cornex-werden-immer-bekannter-cornex-glanzt-auf-der-the-smarter-e-europe-2024-mit-neuesten-produkten-302178828.htmlPressekontakt:Ying Jiang,jiangying@cn-ne.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170782/5806333OTS: CORNEX New Energy Co., Ltd.