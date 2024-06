Planegg/Martinsried, 21.06.2024 / IRW-Press / Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumorekonzentriert, wurde eingeladen virtuell auf dem 7th Cell and Gene Therapy In-Depth Focus Summit, der vom 27. bis 28. Juni 2024 in Beijing, China, stattfindet, zu referieren.

Die Präsentation wird nach der Konferenz auf der Website von Medigene zur Verfügung gestellt: https://medigene.de/science/abstracts/

Virtuelle Präsentation:

7th Cell and Gene Therapy In-Depth Focus Summit

https://www.bagevent.com/event/8751058

Ort: Crown Hotel Youtang, Beijing, China (virtuelle Präsentation)

Datum und Uhrzeit: 27. Juni 2024; 16.30 – 17.00 Uhr Ortszeit

Vortragende: Kirsty Crame, MD, VP Clinical Strategy &

Präsentation: MDG1015: a 3rd Generation TCR-T Therapy Incorporating the PD1-41BB Costimulatory Switch Protein, Advancing to the Clinic

Die vorgestellten Daten werden den Leitkandidaten MDG1015 des Unternehmens hervorheben. Hierbei handelt es sich um eine T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR-T) T-Zell-Therapie der dritten Generation, die auf NY-ESO-1/ LAGE-1a (New York oesophageal squamous cell carcinoma 1 / L Antigen Family Member-1a) gerichtet ist und mit dem PD1-41BBkostimulatorischen Switch-Protein (CSP) verstärkt und verbessert ist. Die erste klinische Studie am Menschen für MDG1015 ist für Magenkrebs, Eierstockkrebs, myxoides/rundzelliges Liposarkom und synoviales Sarkom geplant; der Investigational New Drug (IND)-Antrag soll im dritten Quartal 2024 und der Clinical Trial Application (CTA)-Antrag im vierten Quartal 2024 eingereicht werden.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von soliden Tumorenspezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere proprietäre und exklusive Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, optimale T-Zell-Rezeptoren sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen Neoantigene zu generieren. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die Arzneimittelzusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist auf Kurs für den IND-Antrag im 3. Quartal 2024 und den CTA- Antrag im 4. Quartal 2024. Weitere Informationen unter http://www.medigene.de

