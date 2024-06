==== Nur ProFeed ====NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis von 77 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei europäischen Bergbau- und Metallaktien dürfte sich als nur temporär erweisen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ungeachtet der saisonalen Sommerschwäche seien die Fundamentaldaten gut. Die Bewertungen enthielten zudem einen ausreichenden Sicherheitspuffer. Sein Favorit sei Rio Tinto, das vom Absatzwachstum bei Kupfer, der klassenbesten Bilanz und einer positiven operativen Dynamik profitiere. Im reinen Kupferbereich bevorzuge er angesichts teils hoher Kurse Unternehmen mit der Aussicht auf eine Trendwende, einem überlegenen Wachstum und günstigen Bewertungen wie etwa Lundin Mining, First Quantum oder KGHM./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 20:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 75,20EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 10:50 Uhr) gehandelt.





