Laut Barry Bannister von Stifel hat der S&P 500 die Chance, noch vor Ende 2024 die 6.000-Punkte-Marke zu knacken, wenn Anleger weiter einsteigen. Der Stratege ist allerdings der Meinung, dass Risikopapiere zuvor mit einer Korrektur rechnen müssen. Sein offizielles Jahresendziel für den S&P 500 liegt bei 4.750 Punkten, was einem Rückgang von etwas mehr als 13 Prozent entspricht.

Nvidia und andere große Technologiewerte "scheinen uns besonders anfällig" für eine Korrektur im dritten Quartal zu sein und ihre Rolle als Spitzenreiter bei den Aktiengewinnen in diesem Jahr aufzugeben, so die Strategen. Am Donnerstag büßte der S&P 500 zwar etwas an Wert ein, die Euphorie der Anleger werde Aktien aber weiter nach oben treiben, bevor sie schließlich einbrechen, sagt Bannister.