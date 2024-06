Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität, der

Nachrichtensender ntv und die FMH-Finanzberatung verleihen heute den

"Finanz-Award 2024". 56 Unternehmen aus dem Finanzsektor sichern sich die

begehrte Auszeichnung, die in diesem Jahr zum zwölften Mal verliehen wird (

Veröffentlichungshinweis: http://www.ntv.de/tests und DISQ-TEST, Ausgabe 1-2024,

Sonderveröffentlichung im DUP UNTERNEHMER-Magazin, ab heute im

Zeitschriftenhandel ) .



Die Award-Kategorien decken die Bandbreite der Finanzbranche ab. Zu den

prämierten Unternehmen zählen sowohl überregionale als auch regionale Banken wie

BBBank, Commerzbank und PSD Bank West, aber auch Direktbanken wie DKB Deutsche

Kreditbank sowie Spezialisten wie Interhyp. Auch vergleichsweise junge

Finanzunternehmen, etwa Scalable Capital, Traders Place oder Trade Republic,

reihen sich unter die Besten ein.





Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität,ergänzt: "Bei den Preisträgern gibt es einen entscheidenden gemeinsamen Nenner:Sie bieten nicht nur leistungsstarke Produkte, sondern zugleich auch einenüberdurchschnittlichen Service." Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung,ergänzt: "Die Absicht des Finanz-Awards ist, die Endverbraucherinnen und-verbraucher nicht nur über ein Produkt, sondern über fast die gesamte Paletteder Geldanlage und Kredite zu informieren. Das Besondere dabei ist, dass nebeneiner längeren Beobachtungsphase nicht nur die besten Zinsen, sondern auch derService getestet und bewertet wird."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der von unsmitinitiierte Finanz-Award sorgt für Transparenz und stellt eine wichtigeOrientierungshilfe dar - ein Anliegen, das ntv seit jeher mit seinerverbrauchernahen und unabhängigen Berichterstattung verfolgt."Der Nachrichtensender ntv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut fürService-Qualität sind die Initiatoren des Finanz-Awards. Die Konditionen- undServiceanalyse der Finanzunternehmen und deren Produkten oblag derFMH-Finanzberatung bzw. dem DISQ. FMH ermittelte über einen sechsmonatigenZeitraum (Oktober 2023 bis April 2024) die Leistungen von 314 Anbietern aus demFinanzsektor in zwölf großen Produktbereichen, wie Geldanlage, Ratenkredit oderBaufinanzierung. Die Besten wurden vom DISQ einem umfangreichen Servicetestunterzogen, der Online-Service-Analysen sowie fallweise auch verdeckteTelefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) umfasste. Der Auswertunglagen 11.956 Konditionen-Datensätze sowie 805 Servicekontakte zugrunde.PREISTRÄGER "FINANZ-AWARD 2024"Produktbereiche/Preisträger (alphabetisch)GehaltskontenBBBank, Comdirect, DKB Deutsche Kreditbank, TargobankGeschäftskontenCommerzbank, Deutsche Skatbank, DKB Deutsche Kreditbank, FYRST, N26, Postbank,TargobankGeldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Festgeld)abcbank, Akbank, Bigbank AS, Comdirect, Consorsbank, DKB Deutsche Kreditbank,Isbank, J&T Direktbank, Kommunalkredit Invest, pbb direkt, Weltsparen, wiLLBe byLiechtensteinische LandesbankBaufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen, Sanierungs-Darlehen)Bank für Kirche und Diakonie, BBBank, Commerzbank, Degussa Bank, Dr. Klein,DTW-Immobilienfinanzierung, ING, Interhyp, PSD Bank Nord, PSD Bank WestBausparkassenAlte Leipziger Bauspar, LBS NordOst, LBS Saar, LBS Süd, Schwäbisch Hall,Wüstenrot BausparkasseDepotbanken (Geschäftsbanken, Online-Broker)1822direkt, Comdirect, Maxblue, Traders Place, XTBAktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker)Consorsbank, Maxblue, Scalable Capital, Trade Republic, Traders PlaceGold-SparpläneDegussa Goldhandel, GoldRepublic, Meine Schatzkammer, Ophirium, Pro AurumETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker)Comdirect, DKB Deutsche Kreditbank, finanzen.net zero, ING, Scalable CapitalRatenkreditBank of Scotland, BBBank, Deutsche Bank, Deutsche Skatbank, Ikano Bank, PSD BankWestKreditkartenBank Norwegian, Consors Finanz, Hanseatic Bank, TF BankRobo-AdvisorEvergreen, Growney, Quirion, VisualvestVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMHPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: mailto:m.schechtel@disq.dehttp://www.disq.de RTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: mailto:nicole.hobusch@rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64471/5806356OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG