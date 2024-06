FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten tags zuvor sind am Freitag auch hierzulande Chipwerte unter Druck geraten. "Nach einer siebentägigen Gewinnserie ging dem US-Technologieindex Nasdaq gestern die Puste aus", sagte CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. In Deutschland sanken die Aktien von Infineon um drei Prozent und jene des Branchen-Ausrüsters Aixtron um zwei Prozent.

Nvidia musste den jüngst eroberten Titel des teuersten Unternehmens der Welt am Donnerstag wieder an Microsoft abgeben: Die Aktien des Künstliche-Intelligenz-Lieblings an der Nasdaq verloren 3,5 Prozent auf 130,78 US-Dollar. Noch zu Handelsbeginn hatten sie erstmals nach dem jüngst vollzogenen Aktiensplit mehr als 140 Dollar gekostet. Am Freitag zeichneten sich zuletzt weitere Kursverluste für Nvidia ab.

Die Stimmung dämpften am Freitag auch Nachrichten aus der Chipbranche. Händler verwiesen darauf, dass der US-Chipkonzern Wolfspeed den Bau eines Werkes in Deutschland mindestens bis auf das kommende Jahr aufschiebe. Grund dafür ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die noch nicht geklärte Finanzierung. Die Nachrichten deuteten auf eine anhaltende Schwäche der Nachfrage bei den Kunden von Wolfspeed hin, hieß es weiter. Laut dem Bericht leidet der Konzern unter einem schwächelnden Markt für Elektroautos.

Einem Börsianer zufolge lässt dies negative Rückschlüsse vor allem für Aixtron zu, da das Unternehmen generell vom Bedarf für Maschinen zur Produktion von Siliziumkarbid-Halbleitern profitiere - und dies stärker als der Anlagenbauer Süss Microtec , dessen Nachfrage eher aus dem Bereich Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) komme. Allerdings habe es am Vortag auch eine anders lautende Sektor-Nachricht gegeben, merkte der Händler zur Wolfspeed-Story entlastend an. Demnach will das Chipunternehmen On Semiconductor Milliarden in ein Werk in Tschechien investieren./tih/gl/mis