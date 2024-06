Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren starkgewandelt: Nachdem die Immobilienpreise noch vor Kurzem auf einem Rekordhochwaren, fallen sie nun drastisch - zumindest wird das allgemein angenommen.Immobilienexperte Marcel Pfister weiß es besser: Eine kurzfristig erhöhteFlexibilität bei der Preisgestaltung bedeutet nicht, dass die Immobilienwertefallen. Vielmehr werden sie in den kommenden Jahren kongruent zu den Mietenmassiv steigen. In diesem Artikel verrät der Gründer und Geschäftsführer der DIKGmbH, wie sich der Preis einer Immobilie definiert und warum viele Menscheneinen falschen Blick auf den Markt haben.Aufgrund der starken Marktveränderungen wird in Deutschland immer wieder voneiner Immobilienblase gesprochen, die in absehbarer Zeit zu platzen droht. Dochrein marktwirtschaftlich betrachtet, ist der deutsche Immobilienmarkt intakt -eine flächendeckende Immobilienblase gibt es also gar nicht. Vielmehr geht esdarum, dass die Mieten in beliebten Großstädten, wie beispielsweise in München,ohne reellen Gegenwert steigen. In solchen Regionen ist es demnach aktuelltatsächlich nicht sinnvoll, Immobilien zu kaufen. Doch andere Gegenden, die nochinfrastrukturelle Entwicklungspotenziale bieten, versprechen kontinuierlichePreissteigerungen der Mieten mit entsprechendem Gegenwert. "Die meisten Menschenhaben einen falschen Blick auf das Thema und wissen gar nicht, was eineImmobilienblase eigentlich ist", so Marcel Pfister."Dort, wo die Mieten mit Gegenwert steigen, erhöhen sich automatisch auch dieImmobilienwerte. So ist es sinnvoll, in diese Regionen zu investieren", verrätder Immobilienexperte. "Um den tatsächlichen Preis einer Immobilie zudefinieren, sollte im zweiten Schritt ihr Zustand begutachtet werden.Oberflächliche Vergleiche führen hier nicht zu realistischen Ergebnissen." AlsGründer und Geschäftsführer der DIK GmbH hat es sich Marcel Pfister zur Aufgabegemacht, seinen Kunden alle Schritte im Prozess des Immobilienkaufs zurKapitalanlage abzunehmen und sie anschließend sogar bei der Verwaltung desObjekts zu unterstützen. Dabei vermitteln der Experte und sein Teamausschließlich Immobilien mit ausgezeichneter Bausubstanz, die sich in Lagen mithohem Entwicklungspotenzial befinden. So hat die DIK GmbH schon mehr als 500Anleger beim langfristigen Vermögensaufbau unterstützt, von denen einigeinzwischen schon ihre zweite oder dritte Immobilie erworben haben.So setzt sich der Preis einer Immobilie zusammenViele Menschen glauben, dass die Immobilienpreise fallen. Dass Wohnungen auf dengängigen Online-Plattformen aktuell zum Teil günstiger angeboten werden, hat