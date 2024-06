Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 17-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

GoldMining definiert großen Trend auf Uranprojekt Rea und stößt auf große Goldabschnitte in Brasilien

GoldMining gab kürzlich die vorläufigen Ergebnisse der Wiederaufbereitung, Inversion und Modellierung historischer geophysikalischer Untersuchungen auf dem Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken, Alberta, Kanada, bekannt. Die Neuaufbereitung, die Inversionsmodellierung und die Neuinterpretation historischer geophysikalischer Untersuchungen haben demnach auf dem Projekt Rea über 70 lineare Kilometer an leitfähigen Grundgebirgssträngen identifiziert, die als graphithaltige Scherzonen interpretiert werden, die für diskordanzgebundene Uranmineralisierungen im Athabasca-Becken in drei nach Nordwesten verlaufenden Korridoren in Frage kommen. Die nachfolgenden Explorationsprogramme werden voraussichtlich zusätzliche geophysikalische Untersuchungen beinhalten, um die Ziele vor den Bohrungen zu verfeinern.

Weiterhin meldete das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs seines vor kurzem angekündigten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge im Goldgebiet Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará. Dabei durchschnitt GoldMining unter anderem 37 Meter mit einem Gehalt von 2,26 g/t Gold innerhalb eines mineralisierten Korridors von 163 Metern mit einem Gehalt von 1,02 g/t Gold. Das Programm umfasst etwa 1.000 Meter an geplanten Diamantkernbohrungen und 3.000 Meter an Bohrungen mit Bohrschnecken. Zu den Zielen des Programms gehören unter anderem Bestätigungsbohrungen innerhalb und in der Nähe der Ränder der bestehenden Goldlagerstätte São Jorge sowie die Erprobung einer Neuinterpretation der strukturellen Kontrollen der hochgradigen Mineralisierung.

News: GoldMining definiert mindestens 70 km prospektiven Trend in drei Korridoren auf seinem Rea-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken

News: GoldMining durchschneidet 37 Meter mit einem Gehalt von 2,26 g/t Gold innerhalb eines mineralisierten Korridors von 163 Metern mit einem Gehalt von 1,02 g/t Gold im Projekt São Jorge, Brasilien

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielt mehrere Unternehmen eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus Cormark Securities veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Canada Nickel. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,00 CA$ aus.

Research-Report: Cormark gibt Kaufempfehlung für Canada Nickel mit Kursziel 4 CAD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Uranium Royalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,70 US$ aus.

Research-Report: Uranium Royalty erhält Kaufempehlung von H.C. Wainwright und Kursziel 7,70 USD

Weiterhin veröffentlichte H.C. Wainwright & Co. einen Research-Report zu Uranium Energy. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt erneute Kaufempfehlung für Uranium Energy Corporation -UEC- mit Kursziel 10,25 USD

Unternehmensnews

Calibre Mining erhält Verstärkung im Management

Calibre Mining verkündete vor wenigen Tagen die Ernennung von Daniella Dimitrov mit Wirkung vom 25. Juni 2024 zum Senior Vice President & Chief Financial Officer des Unternehmens. Daniella Dimitrov bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bergbau und auf den Kapitalmärkten mit zu Calibre. Bevor sie zu Calibre kam, war sie CFO der IAMGOLD Corporation und eine Zeit lang auch Präsidentin und Interims-CEO. Zu den früheren Positionen von Frau Dimitrov gehören Partner, Investment Banking, bei Sprott Capital Partners, CEO und davor CFO von Orvana Minerals, Executive Vice Chair von Baffinland Iron und Chief Operating Officer von Dundee Securities. Frau Dimitrov hatte außerdem verschiedene Positionen in der Unternehmensentwicklung im Bereich Bergbau und Finanzdienstleistungen inne. Darüber hinaus verfügt Frau Dimitrov über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung, die sich auf mehr als 15 Jahre erstrecken, unter anderem bei den Canadian Securities Administrators, der Mining Advisory Group von Ontario und mehreren Bergbauunternehmen.

News: Calibre Mining ernennt Daniella Dimitrov zum Senior Vice President & Finanzvorstand

Collective Mining erhöht Explorationsintensität

Collective Mining gab jüngst bekannt, dass in den kommenden Tagen eine umfassende geophysikalische Untersuchung aus der Luft auf dem unternehmenseigenen Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, beginnen wird. Darüber hinaus wird ein sechstes Bohrgerät zum Projekt Guayabales mobilisiert, das Teil des vollständig finanzierten 40.000-Meter-Bohrprogramms für 2024 sein wird. Die Bohrgeräte sind derzeit auf den Zielen Apollo, Box, Olympus und Trap im Einsatz, wobei das sechste Gerät zum ersten Mal auf dem Ziel X im südlichen Teil des Projektgebiets bohren wird. Die Bohrkerne von mehreren Löchern werden derzeit im ALS-Labor in Lima, Peru, untersucht; die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Das Budget des Unternehmens für das Jahr 2024 ist mit 23,6 Millionen US$ vollständig finanziert.

News: Collective Mining setzt ein sechstes Bohrgerät ein und beginnt mit einer geophysikalischen VTEM/ZTEM-Untersuchung auf dem Projekt Guayabales

Fortuna Silver landet sensationellen Volltreffer

Fortuna Silver gab kürzlich ein Update zu seinem Explorationsprogramm in der Mine Séguéla in Côte d'Ivoire. Die Entdeckung des dortigen Kingfisher-Prospekts, die erstmals im März 2024 bekannt gegeben wurde, offenbarte eine kontinuierliche, durch Bohrungen definierte Mineralisierung entlang eines Streichens von mehr als einem Kilometer, mit jüngsten Höhepunkten wie 23,7 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 17,9 Metern aus Bohrloch SGDD133, wobei die Mineralisierung entlang des Streichens in Richtung Süden und in der Tiefe offen ist. Zusätzlich zum Erfolg bei Kingfisher haben die Infill- und Erweiterungsbohrungen bei Badior das hochgradige Potenzial dieses Grundstücks hervorgehoben, was durch Ergebnisse wie 15,6 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 11,9 Metern aus Bohrloch SGRC1971 belegt wurde. Die Ergebnisse der tieferen Bohrungen bei Ancien ergaben zudem mehrere hochgradige Abschnitte und bauen die Möglichkeiten für den Untertagebau bei Séguéla weiter aus. Die Bohrungen sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 fortgesetzt werden, mit dem Ziel, das Streich- und Tiefenpotenzial von Kingfisher zu erweitern, um bis Anfang 2025 eine erste Ressourcenschätzung vornehmen zu können.

News: Fortuna durchschneidet 23,7 g/t Gold auf 17,8 Metern im Kingfisher-Prospekt in der Mine Séguéla

Millennial Potash schließt erste Tranche der Finanzierung ab

Millennial Potash verkündete jüngst, dass es die erste Tranche seiner Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 5.924.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ und brachte einen Erlös von 1.481.000 CA$. Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

News: Millennial gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung mit einem Erlös von 1.481.000 $ bekannt

Uranium Energy stärkt texanische Ressourcenbasis

Uranium Energy vermeldete kürzlich eine neue Ressourcenschätzung für seine texanischen Projekte. Nach einem erfolgreichen Abgrenzungsbohrprogramm seit der letzten Ressourcenaktualisierung am 12. August 2022 erhöht eine neue Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300 die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts Burke Hollow von 2.324.000 lbs U3O8 auf 6.155.000 lbs und abgeleitete Ressourcen von 4.883.000 lbs U3O8. Die gesamten offengelegten M&I-Ressourcen der Texas Hub and Spoke Plattform belaufen sich nun auf 12.958.000 lbs, davon 7.241.000 Tonnen mit einem Gehalt von etwa 0,085% U3O8, und die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich nun auf 9.948.100 lbs, davon 4.356.000 Tonnen mit einem Gehalt von etwa 0,120% U3O8. Dieser jüngste S-K 1300 TRS bestätigt erneut die Position von UEC als Amerikas führendes ISR-Uranunternehmen mit seinen Hub & Spoke-Plattformen in South Texas und Wyoming, die über 79.156.000 lbs U3O8 an M&I-Ressourcen und 25.002.000 lbs an abgeleiteten Ressourcen verfügen. Das In-Situ-Rückgewinnungsprojekt Burke Hollow wird weiter ausgebaut, wobei bisher drei Produktionsgebiete definiert wurden und die Explorations- und Abgrenzungsbohrungen entlang der mineralisierten Trends für zusätzliches Ressourcenwachstum fortgesetzt werden.

News: Uranium Energy Corp Advances South Texas Portfolio with Increased Resources at the Burke Hollow ISR Project

Vizsla Silver vermeldet weitere Top-Bohrresultate und erhält Aktionärserlaubnis zur Abspaltung einer Royalty-Gesellschaft

Vizsla Silver meldete kürzlich die Ergebnisse von 12 neuen Bohrlöchern, die das Copala-Ressourcengebiet auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko betreffen. Das Unternehmen stieß dabei unter anderem auf 1.503 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 13,00 Meter wahre Breite, einschließlich 6.229 g/t AgEq über 1,40 mTW. Die gemeldeten Bohrungen, mit denen die oberflächennahe Mineralisierung aufgefüllt werden sollte, bestätigten damit erfolgreich die hochgradige Kontinuität in Copala.

Weiterhin meldete Vizsla Resources, dass die Aktionäre von Vizsla Silver auf der jüngsten außerordentlichen Aktionärsversammlung den Plan zur Vereinbarung mit Vizsla Royalties Corp. (Spinco") genehmigt haben. Im Rahmen des Arrangements haben die Besitzer von Stammaktien von Vizsla Silver das Recht, für jede VZLA-Aktie, die sie unmittelbar vor dem Abschluss des Arrangements besitzen, ein Drittel einer Stammaktie von Spinco und ein Drittel eines Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie von Spinco zu erhalten. Nach dem Arrangement wird Spinco nicht länger eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vizsla Silver sein. Die Aktionäre stimmten bei der heutigen Versammlung über insgesamt 101.847.455 Vizsla Silver Aktien ab, was 43,69% der ausstehenden Aktien entspricht, die persönlich anwesend oder durch einen Bevollmächtigten vertreten waren. Das Arrangement wurde mit 85,03 % der abgegebenen Stimmen von den Aktionären angenommen.

News: Vizsla Silver erbohrt mehrere hochgradige Abschnitte, darunter 1.017 g/T Silber & 8,19 g/T Gold auf 13 Meter wahre Mächtigkeit bei Copala

News: Vizsla Silver kündigt Zustimmung der Aktionäre bei außerordentlicher Versammlung an

