Vorausgesetzt die Wirtschaft wachse in den nächsten 5 Jahren, wobei die Inflation leicht über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen dürfte, so die Expertin Birgit Henseler von der DZ Bank.

Die Bilanzverkürzung der EZB und die geplante moderate Reduzierung des Wertpapierportfolios werden laut Henseler die Renditen voraussichtlich steigen lassen, jedoch nicht auf die vor der expansiven Geldpolitik üblichen Niveaus von etwa 4 Prozent oder höher. Die Zentralbank plant weiterhin, umfangreiche Liquidität zur Verfügung zu stellen, was einen signifikanten Renditeanstieg unwahrscheinlich mache.

Für die USA erwartet die Analystin, dass der Leitzins innerhalb der nächsten 5 Jahre auf ein moderat höheres Niveau von 3,25 Prozent steigen wird, was über den aktuellen Schätzungen der Federal Reserve liegt. In der Eurozone sieht sie einen Einlagesatz von 2,25 Prozent, was der erwarteten durchschnittlichen Inflationsrate entspricht.

Diese Entwicklungen werden die langfristigen Renditen sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf ein annähernd faires Niveau bringen, wobei die 10-jährigen US-Treasuries voraussichtlich bei etwa 4,25 Prozent liegen werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

