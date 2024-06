Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.06.2024

Kursziel: 11,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:

Der Enapter Informationstag in Pisa, Italien, hat gezeigt, dass das Unternehmen strategisch und operativ definitiv auf dem richtigen Weg ist. Strategisch hat das Management die richtigen Weichen gestellt. Das US-Geschäft mit dem neuen Partner Clean H2 hat bereits in den ersten vier Monaten der Kooperation einen Auftragseingang von >EUR5 Mio. generiert. Das Joint Venture mit dem chinesischen Partner Wolong verspricht einen zügigen Aufbau der Elektrolyseurproduktion in China zu deutlich niedrigeren Kosten als in Europa. Dies sollte die Wettbewerbsfähigkeit von Enapters AEM-Technologie deutlich stärken und schon bald die PEM-Technologie der Wettbewerber in den Schatten stellen. Die Anpassung der Strategie - die Konzentration auf die Stackentwicklung und -produktion in Pisa und die Forcierung von Elektrolyseurproduktion und -vertrieb über Partner - führt dazu, dass die ursprünglich als Elektrolyseur-Massenproduktionsstätte geplante Fabrik in Saerbeck nicht mehr gebraucht wird und daher vermietet werden soll. Wir rechnen mit Mieteinnahmen von ca. EUR2 Mio. p.a. Wir sehen Enapter gegenwärtig als sehr gut aufgestellt, um vom anziehenden Elektrolyseurmarkt zu profitieren. Nach der gelungenen strategischen Neuausrichtung halten wir die Sicherstellung der Finanzierung bis zum Erreichen eines positiven freien Cashflows für die letzte verbleibende Hürde zum weltweiten Erfolg. Wir haben unsere Schätzungen an die Neuausrichtung angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR11. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target.



Abstract:

The Enapter Information Day in Pisa, Italy, showed that the company is definitely on the right track, both strategically and operationally. Strategically, Enapter's management has set the right course. Business in the US with the new partner Clean H2 has already generated incoming orders of >EUR5m in the first four months of the cooperation. The joint venture with the Chinese partner Wolong promises a rapid expansion of electrolyser production in China at significantly lower costs than in Europe. This should significantly strengthen the competitiveness of Enapter's AEM technology and soon eclipse the PEM technology of its competitors. The strategy adjustment - concentrating on stack development and production in Pisa and accelerating electrolyser production and sales via partners - means that the factory in Saerbeck, originally planned as an electrolyser mass production facility, is no longer needed and is therefore to be rented out. We expect rental income of around EUR2m p.a. We believe that Enapter is currently very well positioned to benefit from the growing electrolyser market. Following the successful strategic realignment, we believe that securing financing until a positive free cash flow is achieved is the last remaining hurdle to global success. We have adjusted our forecasts to reflect the realignment. An updated DCF model yields an unchanged EUR11 price target. We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30077.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 4,42EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 11:03 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 11,00 Euro