Muntelier (ots) - Die Frist des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) wurdeverlängert, wodurch Krankenhäuser nun die Möglichkeit haben, verstärkt in dieDigitalisierung zu investieren und von den bereitgestellten Förderungen zuprofitieren. IT-Experte Frank Becker von Becker Project Consulting begleitetseit Jahren die IT-Aufrüstung medizinischer Einrichtungen. Erfahren Sie hier,wie es um die aktuelle Umsetzung des KHZG steht und welche KonsequenzenKrankenhäusern drohen, die nicht rechtzeitig auf die gesetzlichen Anforderungenreagieren.Viele Krankenhäuser und Unikliniken sind von den digitalen Entwicklungen in derMedizinbranche abgehängt worden. Die wenigsten verfügen über ausreichendpersonelle und finanzielle Ressourcen in der IT, die Anforderungen derDigitalisierung gerecht zu werden. Aus diesem Grund wurde von CDU-Politiker JensSpahn das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) ins Leben gerufen: Mit Bundesmittelnin Höhe von drei Milliarden Euro und Ländermitteln in Höhe von 1,3 MilliardenEuro sollen deutsche Krankenhäuser dabei unterstützt werden, ihreDigitalisierung voranzutreiben. Im Fokus stehen die digitale Infrastruktur, dieIT-Sicherheit, die Telemedizin, die Schaffung von Patientenportale und diedigitale Dokumentation - eine große Bandbreite an Fördermöglichkeiten, die vieleKrankenhäuser bereits für sich beanspruchen. "Bis zur dafür vorgesehenen Fristim Jahr 2022 wurden bereits mehr als 6.070 Förderanträge gestellt - umgesetztwird jetzt jedoch nur noch das, was bereits beantragt wurde", verrät FrankBecker, Geschäftsführer von Becker Project Consulting."Eigentlich hatte das Bundesamt für Sozialwesen (BaS) das Jahr 2024 alsZeitpunkt festgelegt, in dem alle Musskriterien zur Digitalisierung umgesetztwerden mussten. Durch eine aktuelle Anpassung ist es nun jedoch so, dass im Jahr2024 lediglich die Beauftragung der Digitalisierungsmaßnahmen erfolgen muss",erklärt der IT-Experte weiter. "Bis Ende 2026 müssen die Maßnahmen dann nach undnach umgesetzt worden sein, bis dann 2027 eine Umsetzung zu 100 Prozentgefordert wird", erklärt der Unternehmer. Für die Kunden von Becker ProjectConsulting ist dieser gesetzlich geregelte Zeitplan kein Problem: Durch dieUnterstützung von Frank Becker und seinem Team gelingt es ihnen, ihreIT-Prozesse zeitnah zukunftsfähig zu gestalten. Schließlich übernimmt das Teamdas IT-Projektmanagement für Krankenhäuser, Kliniken und große Arztpraxen. Vonder Auswahl der Software bis zur Implementierung in den Betriebsalltag - mit der