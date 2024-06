Lüdenscheid (ots) -



- Starkes Leistungsangebot für den Betrieb und die Vermarktung von

Ladeinfrastruktur

- Compleo Charging Software wird zu vaylens in der KOSTAL-Gruppe

- Vorstellung auf Power2Drive 2024, Stand B6.410



Die KOSTAL-Gruppe (https://www.kostal.com/de-de/) erweitert mit

https://vaylens.com/de/ ihr Leistungsangebot um eine innovative Software-Sparte

für das Management und die Vermarktung von Ladeinfrastruktur. Mit diesem Schritt

festigt KOSTAL seine Position als starke, nachhaltige Unternehmensgruppe im

Segment der Energie-Lösungen. Der Name vaylens geht einher mit der Vision,

zukunftsweisende Lösungen für Lade- und Energie-Infrastruktur anzubieten.

vaylens tritt in die Fußstapfen der Compleo Charging Software, agiert jedoch

hardwareunabhängig und herstellerübergreifend. Der Fokus wird von der

DACH-Region auf ganz Europa erweitert.







Softwarelösungen, die den Betrieb von Ladeinfrastrukturen vereinfachen und die

Abrechnung von Ladevorgängen effizient gestalten. Das Schwesterunternehmen

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG (https://www.compleo-charging.com/)

konzentriert sich auf das Hardware-Geschäft für die Optimierung von

EV-Ladetechnologie im Verbund der KOSTAL-Gruppe (https://www.kostal.com/de-de/)

. KOSTAL ist bereits seit Jahrzehnten Innovator in der Elektromobilität. So hat

das Unternehmen beispielsweise mit seinen Onboard-Chargern (OBCs) als erstes

Unternehmen Plug-and-Charge hardwareunabhängig im Markt realisiert und

mittlerweile über 4.500.000 Fahrzeuge mit OBCs ausgerüstet.



Die KOSTAL-Unternehmensgruppe wird vaylens zum führenden Anbieter intelligenter

Ladelösungen in Europa entwickeln. Der Ausbau ist wichtiger Bestandteil der

Geschäftsstrategie des Unternehmens für Energie-Lösungen. Das Software-Backend

gehört zum umfassenden Elektromobilitäts-Ökosystem der Gruppe und ergänzt dieses

optimal.



vaylens erleichtert sowohl Neueinsteigern als auch erfahrenen Betreibern die

Nutzung der Elektromobilität, indem es umfassende Möglichkeiten für die

Verwaltung und Monetarisierung von Ladeinfrastruktur bietet. vaylens ist ein

hardwareunabhängiger Software-Anbieter für Ladeinfrastruktur. Im Fokus stehen

Anwendungen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Ziel ist es, den

Betreibern von Ladepunkten (CPOs) benutzerfreundliche und skalierbare Lösungen

an die Hand zu geben, die leicht zu verwalten sind. Das Unternehmen ermöglicht

es CPOs, ihre Ladestationen mit minimalem Aufwand allen Elektroautofahrern

zugänglich zu machen. Im halböffentlichen Sektor führt vaylens innovative

Produkte ein, die das Laden an Arbeitsplätzen, für Fahrzeugflotten sowie bei



