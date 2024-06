PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am Freitag haben die europäischen Börsen nachgegeben. Mäßige US-Vorgaben und enttäuschende Wirtschaftsdaten belasteten. Dabei verlief das Geschäft bislang unspektakulär. Allerdings könnte der große Verfall an den Terminbörsen im weiteren Verlauf "insbesondere bei Einzelwerten zu erheblichen Volatilitäten führen", so Marktexperte Andreas Lipkow.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,64 Prozent auf 4915,96 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es zuletzt um 0,45 Prozent auf 7636,79 Zähler nach unten, während der britische FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 8207,61 Punkte fiel.