München (ots) - HYXiPOWER, ein führender Anbieter von Hightech-Lösungen für

erneuerbare Energien, hat auf Europa führender Energiemesse, der InterSolar, die

vom 19. bis 21. Juni in München stattfindet, einen starken Eindruck

hinterlassen. Auf dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung stellte HYXiPOWER

erstmals seine gesamte Produktpalette in Europa vor und präsentierte zudem seine

neueste All-in-One-Lösung.



Die InterSolar 2024 bot HYXiPOWER eine beispiellose Plattform, um sein

Engagement für Innovationen im Solarenergiesektor zu demonstrieren. Die

Teilnehmer hatten die Möglichkeit, das umfassende Produktportfolio von HYXiPOWER

zu erkunden, das innovative Lösungen für den Energiebedarf in Wohn-, Gewerbe-

und Industriegebäuden umfasst. Von Wechselrichtern und Batteriespeichersystemen

bis hin zu intelligenten Energiemanagementlösungen zeigte HYXiPOWER seine

Kompetenz bei der Bereitstellung einer breiten Palette von Produkten, die auf

die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes zugeschnitten sind.





Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Enthüllung der neuesten Innovation vonHYXiPOWER - einer All-in-One-Lösung, die entwickelt wurde, umEnergiemanagementprozesse für Kunden aus verschiedenen Sektoren zurationalisieren. Mit dem Fokus auf Einfachheit eliminiert das Produkt nicht nurdie Notwendigkeit von Zählern und Stromwandlern, sondern auch die Anpassungvorhandener Verkabelungen und Verteilerkästen, was eine minimalistischeInstallation gewährleistet. Zu den leistungsstarken Funktionen gehören:- Backup-Unterstützung für das ganze Haus- 160 % PV-Überdimensionierung- Möglichkeit, reine PV-Systeme im netzunabhängigen Betrieb zu aktivieren- Überspannungsschutz vom Typ II sowohl auf der AC- als auch auf der DC-Seite- IP65- und C4-Salzsprühnebeldesign für Zuverlässigkeit- AFCI + RSD für SicherheitDarüber hinaus ermöglicht das stapelbare, einteilige Design mitSchnellanschlüssen eine einfache Erweiterung und Anpassung, um verschiedenenLeistungs- und Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden. Diese flexible Lösungist mit allen netzgekoppelten Wechselrichtern kompatibel und versprichtbeispiellose Leistung und Anpassungsfähigkeit. Dieses neue Produkt steht für dasEngagement von HYXiPOWER, integrierte Lösungen zu liefern, die dasEnergiemanagement vereinfachen und die Effizienz maximieren.Wichtige Mitglieder des europäischen Teams von HYXiPOWER waren auf der Messeanwesend, um mit Branchenvertretern in Kontakt zu treten, Markttrends zudiskutieren und mögliche Kooperationen zu erkunden. Die Besucher desHYXiPOWER-Standes hatten die Möglichkeit, mehr über die Vision, dasProduktangebot und das Engagement des Unternehmens für Innovationen imEnergiesektor zu erfahren."Wir freuen uns sehr, an der InterSolar Europa teilgenommen zu haben und zumersten Mal die Gelegenheit zu haben, unsere gesamte Produktpalette zupräsentieren," sagte Liu Chao, General Manager von HYXiPOWER. "Die Enthüllungunserer neuen All-in-One-Lösung zeigt unser Engagement für die Bereitstellungumfassender Energielösungen, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kundengerecht werden. Die positive Resonanz von Branchenexperten motiviert uns,weiterhin innovativ zu sein und die Grenzen des Möglichen zu erweitern."HYXiPOWER bedankt sich bei allen Teilnehmern, Partnern und Interessenvertreternder Branche, die seinen Stand auf der B4-490 besucht haben. WeitereInformationen zu den Produkten und Lösungen von HYXiPOWER finden Sie unterhttp://www.hyxipower.com/en .Über HYXiPOWER:Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. (nachstehend " HYXiPOWER (https://www.hyxipower.com/de?utm_source=Press+Release+Distribution&utm_medium=Press+Release+DE&utm_campaign=OTS+by+Newsaktuell&utm_id=InterSolar+2024) " genannt) hat seinenHauptsitz in Hangzhou, Provinz Zhejiang in China. Es ist einHightech-Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf intelligente PV- undESS-Lösungen spezialisiert hat und Forschung und Entwicklung, Herstellung undVerkauf integriert. Zu den Kernprodukten des Unternehmens gehörenPhotovoltaik-Wechselrichter (Mikro-, String- und Hybrid-Wechselrichter),tragbare Stromanlagen, Energiespeichersysteme für Wohngebäude, Gewerbe undIndustrie sowie intelligente Energiemanagementsysteme. HYXiPOWER stellt seinenKunden intelligente Energielösungen für verschiedene Szenarien zur Verfügung,einschließlich privater und gewerblicher Anwendungen.Pressekontakt:Ying ZhouMarketingleiter der EUmailto:ying.zhou@hyxipower.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175325/5806428OTS: Hyxi Technology Europe B.V