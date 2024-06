Magdeburg/Köln (ots) - Das modernste Logistikzentrum der REWE Group ist fertig.

Drei Jahre nach Baustart konnte das Handelsunternehmen am Freitag, 21. Juni

2024, mit Gästen aus Politik, Nachbarschaft und von Partnerunternehmen die

Eröffnung des RE D 39 in Magdeburg Rothensee feiern. Rund 250 Millionen Euro hat

REWE in den Neubau investiert.



Das neue Logistikzentrum bietet in der ersten Ausbaustufe mit einer Fläche von

49.500 Quadratmetern Platz für 20.000 Artikel aus dem Trockensortiment. An

Spitzentagen können bis zu 286.000 Kolli pro Tag das Distributionszentrum über

53 Warenausgangstore verlassen. Mitgrund für die rekordverdächtige Effizienz: 50

Prozent der Lagerprozesse im RE D 39 werden vollautomatisiert abgewickelt.





"Mit diesem Hightech-Lager in Magdeburg sichern wir nicht nur dieWarenversorgung unserer Märkte im Norden und Osten, wir stoßen hinsichtlich desAutomatisierungsgrads und der Leistung dieses zweiten Zentrallagers auch in neueDimensionen vor. 2014 haben wir in Neu-Isenburg unser erstes teilautomatisiertesZentrallager eröffnet, in Henstedt-Ulzburg folgte 2022 das zweite Lager mitTeilautomatisierung. Seitdem konnten wir viel Erfahrung mit der Automatisierungvon Lagerprozessen sammeln. Das RE D 39 ist mit 50 Prozent Vollautomatisierungjetzt der nächste Evolutionsschritt in der Zentrallogistik und macht Magdeburgzu einem der modernsten Logistikstandorte - nicht nur für uns in der REWE Group,sondern in ganz Europa", sagt Peter Maly, im REWE Group Vorstand unter anderemauch für Logistik und Supply Chain Management verantwortlich. Für dieVollautomatisierung arbeitet REWE eng mit Technologiepartner Swisslog zusammen."Wir freuen uns über die Eröffnung des neuen Zentrallagers der REWE Group inunserem Industrie- und Logistikcentrum Magdeburg Rothensee und wünschen eineerfolgreiche Entwicklung des neuen Standorts", bekräftigt OberbürgermeisterinSimone Borris die Ansiedlung in der Landeshauptstadt Magdeburg. "DieStadtverwaltung hat das Vorhaben sehr gern unterstützt. Durch dashochtechnologische Lebensmittellager wird auch das Profil desWirtschaftsstandorts Magdeburg einmal mehr geschärft. Im Schnittpunkt wichtigereuropäischer Verkehrsströme, wie den Bundesautobahnen A2 und A14, dem Netz derDeutschen Bahn AG sowie den Schifffahrtswegen Elbe, Mittellandkanal undElbe-Havel-Kanal, bietet Magdeburg entscheidende Vorteile für logistischeUnternehmungen.""Moderner Lebensmitteleinzelhandel mit Öffnungszeiten in den Märkten von bis zu17 Stunden stellt enorme Ansprüche an die Logistik. Mit der Eröffnung unseresneuen Zentrallagers erreichen wir einen großen Meilenstein in der Umsetzungunserer Logistikstrategie und können auf zukünftiges Umsatz-, Mengen- und