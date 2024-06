Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

HINWEIS: Die Veröffentlichung der ursprünglich für den 28. Juni 2024

vorgesehenen Pressemitteilung zum Umsatz im Einzelhandel (Berichtsmonat Mai

2024) sowie der für den 4. Juli 2024 vorgesehenen Pressemitteilung zum Umsatz im

Dienstleistungsbereich (Berichtsmonat April 2024)muss auf Mitte Juli 2024

verschoben werden. Die genauen Veröffentlichungstermine werden rechtzeitig in

der Wochenvorschau bekannt gegeben. Grund fürdie Verschiebung ist eine

umfangreiche Umstellung des Aufbereitungssystems der Konjunkturstatistiken im

Handel und Dienstleistungsbereich zur Erfüllungneuer Datenanforderungen der

Europäischen Union. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für den Einzel-, Groß-

und Kfz-Handel sowie den Dienstleistungsbereichauf der Themenseite "Groß- und

Einzelhandel" auf www.destatis.de sowie in der Datenbank GENESIS-Online

verschieben sich dadurch ebenfalls auf Mitte Juli 2024.



Dienstag, 25.06.2024







- (Nr. 26) Zahl der Woche zum Tag gegen Drogenmissbrauch (26.6.2024):

Krankenhausbehandlungen wegen Drogenkonsums und Straßenverkehrsunfälle unter

Drogeneinfluss, Jahre 2002-2022

- (Nr. Z44) Zensus 2022: Bevölkerung zum Stichtag 15. Mai 2022 (10:15 Uhr) -

Veröffentlichung im Rahmen einer Pressekonferenz auf www.zensus2022.de

- (Nr. Z45) Zensus 2022: Wohnungen nach Energieträger der Heizung, Wohnfläche

und Nettokaltmiete zum Stichtag 15. Mai 2022 (10:15 Uhr) - Veröffentlichung im

Rahmen einer Pressekonferenz auf www.zensus2022.de



Mittwoch, 26.06.2024



- (Nr. 245) Viehbestand- (Schweine und Rinderbestand), Stichtag 3. Mai 2024

- (Nr. N031) Nutzung von Homeoffice nach Branchen, Altersgruppen und

Unternehmensgrößen sowie im EU-Vergleich, Jahr 2023

- (Nr. 246) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Gütern und Leistungen für

den Umweltschutz, "Green Jobs" sowie Investitionen und laufende Aufwendungen

der Industrie, Jahr 2022



Donnerstag, 27.06.2024



- (Nr. 247) Außen- und Binnenwanderungen, Jahr 2023

- (Nr. 248) Finanzen von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Jahr

2022

- (Nr. 249) Einsatz von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:

Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2023

- (Nr. 250) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2022

- (Nr. 251) Ehescheidungen, Jahr 2023



Freitag, 28.06.2024



- (Nr. 252) Außenhandelspreise, Mai 2024

- (Nr. 253) Ausbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG), Jahr 2023

- (Nr. 254) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), Mai 2024



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



