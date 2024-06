Seite 2 ► Seite 1 von 4

Saarbrücken (ots) - Immobilienmakler gibt es wie Sand am Meer - den richtigen zufinden, ist daher nicht leicht. Peter C. Lopez ist selbst seit mehr als 35Jahren im Immobilienverkauf und die letzten 12 Jahre als Immobilienmakler tätig.Heute widmet er sich hauptsächlich seiner Rolle als Strategie- undUnternehmensberater bei der PCL Concept GmbH. Sein Ziel: Maklern dabei zuhelfen, ihre Kommunikation zu verbessern, damit Eigentümer, Käufer und dieGesellschaft insgesamt ihre Arbeit besser nachvollziehen können. Er möchtesicherstellen, dass alle Beteiligten die Mehrwerte erkennen und auf gleicherAugenhöhe fundierte Entscheidungen treffen können. Wann sich ein Makler fürKäufer und Verkäufer wirklich lohnt, wie sie sich vor unqualifizierten Maklernschützen können und woran sie einen qualifizierten Makler erkennen, verrät er indiesem Artikel.Der Immobilienmarkt und deren Makler sind für Laien gegenwärtig schwer zudurchschauen: In der einen Woche berichten die Medien, dass der Zeitpunkt fürden Kauf eines Hauses noch nie günstiger war, in der nächsten ist es genauumgekehrt. Wer jetzt kaufen oder verkaufen möchte, sollte sich gut überlegen, ober es auf eigene Faust tut oder die Hilfe eines erfahrenen Immobilienmaklers inAnspruch nimmt. Doch gibt es überhaupt Makler, denen Verkäufer und Käuferuneingeschränkt vertrauen können? "Immobilienmakler haben einen denkbarschlechten Ruf - und das hat gute Gründe. In den vergangenen zehn Jahren liefdas Geschäft mit den Immobilien ziemlich mühelos, was eine ganze Reihe vonMenschen in unsere Branche gezogen hat, die es mit dem Beruf nicht ernstmeinen", sagt Peter C. Lopez von der PCL Concept GmbH. "Trotzdem ist es nichtimmer eine gute Idee, ein Immobiliengeschäft ohne Makler abzuwickeln.""Wer wissen möchte, ob er es mit einem qualifizierten Makler zu tun hat, derkonkrete Mehrwerte und Sicherheit bieten kann, sollte ihm in erster Linie dierichtigen Fragen stellen. Unser Geschäft beruht nämlich ganz wesentlich aufFachkenntnis, Erfahrung und Kommunikation", fügt der Strategie- undUnternehmensberater hinzu. Peter C. Lopez kann auf mehr als 35 Jahre Erfahrungim Immobilienverkauf, in der Finanzbranche und im Vertrieb verweisen. Als Maklerbeurkundete er alleine selbst 40 Kaufverträge im Jahr, wobei er sich heuteselbst nur mit wenig Zeitaufwand im Geschäftskundenbereich auf Objekte ab 50Millionen Euro im Secret Sale außerhalb der PCL Concept GmbH konzentriert. Mitder PCL Concept GmbH, die er gemeinsam mit seiner Frau, Gwen C. Lopez gegründethat, arbeitet er daran, den Respekt seiner Branche zu verbessern, sodass dieMakler die Wertschätzung und die Umsätze bekommen, die sie für ihre umfangreiche