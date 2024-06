Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seeheim-Jugenheim (ots) - Sein Vermögen richtig zu schützen und zu vermehren,erfordert Finanzexpertise - eine Kompetenz, die die wenigsten in ausreichendemMaße besitzen. Als Vermögensberater hat es sich Phillip Böckel zur Aufgabegemacht, diese Menschen dabei zu unterstützen, die bestmögliche Lösung für dieVerwaltung ihrer Finanzen zu finden. Was ihn dabei von anderen Beraternunterscheidet, wie die Zusammenarbeit abläuft und welche persönliche Mission ihnantreibt, erfahren Sie in diesem Artikel.Ob langfristiger Vermögensaufbau für eine sichere Altersvorsorge oderfinanzielle Freiheit, der Schutz des bereits vorhandenen Vermögens oderfinanzielle Strukturierungen in Hinsicht auf steuerliche Aspekte - die Ziele derMenschen sind verschieden, ihr Bedarf ist jedoch der gleiche: Sie brauchen einefunktionierende Strategie für das Management ihrer Finanzen. Weil kaum jemandüber die Expertise verfügt, die unter Berücksichtigung seiner individuellenLebenssituation optimale Finanzlösung selbst aufzubauen, wenden sich vieleMenschen an einen professionellen Vermögensberater. In einer verrufenen Welt wieder Finanzbranche, die von unseriösen Dienstleistern und sogar Betrügern geprägtist, ist das kein leichtes Unterfangen. Denn nicht einmal zehn Prozent allerVermögensberater unterliegen einer Vergütungsstruktur, die eine unabhängige undehrliche Beratung im Sinne des Kunden ermöglicht. "Interessenkonflikte sind inder Finanzbranche an der Tagesordnung. Für Kunden ist es leider schwer zuerkennen, ob ein Berater die für sie bestmögliche Lösung anbietet oder imeigenen Interesse handelt", bemängelt Phillip Böckel."Für die langfristigen Ergebnisse ist es jedoch essenziell, dass Berater undKunden an einem Strang ziehen und dasselbe Ziel verfolgen", ergänzt derVermögensberater. "Um meinen Kunden das gewährleisten zu können, arbeite ichunabhängig von anderen Partnern." Mit dem Ziel, sein eigenes Leben in dierichtigen Bahnen zu lenken und zum absoluten Experten für das Thema Geld undFinanzen zu werden, hat Phillip Böckel über sieben Jahre in Studium,Berufserfahrung und Weiterbildung investiert. Mit den daraus gewonnenenErkenntnissen hat er nicht nur seine eigene Situation erfolgreich verändert,sondern hilft auch seinen Kunden dabei, ihre Finanzen optimal zu verwalten. Soprofitieren sie nicht nur von einer großen Expertise und einer ehrlichenBeratung, sondern auch von einer eigens entwickelten Anlagestrategie, die einehohe Rendite bei geringem Risiko verspricht. Die Ergebnisse, die Phillip Böckelmit diesem Gesamtpaket für seine Kunden erzielen kann, lagen bisher weit überdem Branchendurchschnitt.