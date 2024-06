Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schörfling am Attersee (ots) - Die Preisentwicklung am Energiemarkt ist allesandere als sicher - dennoch zögern viele Unternehmen, ihre Dachflächen für dieErzeugung von Sonnenstrom zu nutzen. Um Photovoltaik für alle Firmen zugänglichzu machen, errichten Josef Zauner und Julian Mehlig mit der PV Expert GmbH nichtnur PV-Anlagen, sondern bieten auch Finanzierungsmodelle für jedenAnwendungsfall an. Wie die verschiedenen Finanzierungsvarianten aussehen undwarum jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition gekommen ist, erfahrenSie hier.Da Produktion und Logistik zunehmend auf elektrische Technologien setzen, steigtder Strombedarf von Industrie- und Gewerbeunternehmen beständig. Obwohl dieStromkosten damit zu einem entscheidenden Faktor bei den Betriebsausgabenwerden, sehen zahlreiche Unternehmen nach wie vor davon ab, ihren eigenen Stromzu produzieren, und nehmen somit steigende Kosten in Kauf. Grund dafür: Meistherrscht bei den Verantwortlichen der Glaube vor, dass sich eine PV-Anlageweiterhin nicht rentiert, zumal die Finanzierung oft fraglich ist. Aufgrund derSchwankungen am Strommarkt müssen sie allerdings mit erheblichenKalkulationsrisiken rechnen. "Wir stellen immer wieder fest, dass es in denUnternehmen beim Thema Photovoltaik schlicht an Wissen fehlt", sagen JosefZauner und Julian Mehlig, die Geschäftsführer der PV Expert GmbH. "Ihnen entgehtdamit die Chance, ihre Gewinne zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zuverbessern. Dazu kommt noch der Aspekt der Versorgungssicherheit - denn einStromausfall führt bei ihnen zwangsläufig zu Produktionsunterbrechungen.""Wer wirtschaftlich denkt und sich ernsthaft mit der Problematik befasst, wirdschnell feststellen, dass die eigene Stromproduktion zu stabilen Betriebskostenführt und autarke Prozesse ermöglicht", fügen die PV-Experten hinzu. JosefZauner und Julian Mehlig errichten mit der PV Expert GmbH 150Photovoltaik-Anlagen im Jahr, wobei ihre Firma alles aus einer Hand bietet:Beratung, Planung, Montage und auch die langfristige Wartung. Einen besonderenSchwerpunkt legt die PV Expert GmbH auf flexible Finanzierungsmodelle, die denunterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Unternehmen gerecht werden. JosefZauner und Julian Mehlig wollen Industrie und Gewerbe einen einfachen Zugang zurPhotovoltaik eröffnen. Dabei haben sie ihre unternehmerische Expertise längstbewiesen und geben ihr Know-how in Sachen Effizienz mit der UnternehmensberatungDigital Blocks GmbH an mittelständische Handwerksbetriebe weiter.