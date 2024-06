Dividenden-Aktien mit Rabatt – Juni 2024 Eine renditestarkes Investment beginnt mit dem Kauf günstig bewerteter Qualitätsaktien. Besonders attraktiv sind deshalb Aktien solider Unternehmen, die im Kurs gefallen sind, obwohl die Unternehmensgewinne weiter steigen. Bei ausschüttenden Aktien steigt zudem die Dividendenrendite an. Willkommen bei „Dividenden-Aktien mit Rabatt“, unserem monatlichen Erfolgsformat für Dividendenjäger. Wir setzen auf die einzigartigen Kennzahlen im Aktienfinder kombiniert mit der Schwarmintelligenz unserer über 120.000 Mitglieder und der fundierten Analyse unserer Experten, um auch diesmal wieder attraktiv bewertete Schnäppchen ausfindig zu machen. Gibt es noch Aktien mit hoher Dividendenrendite? Attraktiv bewertete Dividenden-Schnäppchen zu finden, erscheint auf den ersten Blick gar nicht so einfach, denn die Dividendenrendite des S&P 500 liegt derzeit bei lediglich 1,3 Prozent und damit deutlich unter der historischen Dividendenrendite des S&P 500 von 1,8 Prozent seit dem Jahr 2000. So niedrig wie jetzt war die Dividendenrendite lediglich im Februar 2024 und davor im Januar 2022. So entwickelt sich die Dividendenrendite im S&P 500 Zwar können sich investierte Anleger über Kursgewinne bei ihren Aktien freuen, doch mit den hohen Aktienkursen wird die Suche nach attraktiven Investments in Dividendenaktien vermeintlich schwierig. Glücklicherweise winken noch immer viele Dividendentitel mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen! Der Grund für den vermeintlichen Widerspruch sind die ausschüttenden Technologieriesen wie Microsoft, Apple, oder Nvidia. Deren Aktienkurse markieren nahezu wöchentlich neue Allzeithochs und treiben die Bewertung des gesamten S&P 500 nach oben, was im S&P 500 zu einer historisch niedrigen Dividendenrendite führt. Diese Branchen bieten eine attraktive Dividende Schauen wir uns deshalb die einzelnen Branchen etwas genauer an und vergleichen deren Dividendenrendite mit den Zahlen der letzten Ausgabe im Mai. Mit 3,5 Prozent und einem Wachstum von 0,4 Prozentpunkten bieten Immobilien (Real Estate) die höchste Dividendenrendite. Es folgen die beiden Sektoren Energie (Energy) und Versorger (Utilities) mit 3,2 Prozent und 3,1 Prozent, die im Vergleich zum Mai aufgrund gestiegener Kurse nun aber eine etwas geringere Dividendenrendite bieten. So entwickelt sich die Dividendenrendite nach Branche im Vergleich zum Mai 2024 Zum Immobiliensektor gehören dividendenstarke Real Estate Investment Trusts (REITs) wie Realty Income, American Tower oder Crown Castle. Bei den Versorgern finden sich Unternehmen wie Nextera Energy oder The Southern Company. Der Energiesektor umfasst Unternehmen wie Exxon Mobil, Chevron oder ConocoPhillips. Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt Soviel zum allgemeinen Überblick. Jetzt wird es konkret mit den Top 30 Dividenden-Aktien im Juni 2024! Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.