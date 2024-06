Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schemmerhofen (ots) - Auch in der Handwerksbranche sind Fachkräfte weiterhin rar- umso dringender müssen Betriebe kreativ werden, um sich als interessanterArbeitgeber zu positionieren. Michael Bendl unterstützt Unternehmen beimPersonal-Recruiting und nutzt dafür auch ungewöhnliche Methoden. WarumSocial-Media-Präsenz alleine nicht mehr ausreichend ist, um Fachkräfte zugewinnen, welche Vorteile Video-Testimonials bieten und wie Michael Bendl mitseiner BM Digital GmbH Handwerksbetriebe unterstützt, erfahren Sie in diesemBeitrag.Der Fachkräftemangel betrifft alle Branchen, doch ganz besonders dramatisch istdie Situation im Handwerk. Nahezu kein Handwerker ist auf Arbeitssuche,stattdessen befindet sich der überwiegende Großteil der Fachkräfte in einerAnstellung. Wenn ein Betrieb in dieser Situation eine offene Stelle zu besetzenhat, darf er nicht auf Stellenanzeigen oder Jobbörsen setzen, denn dort trifftman potenzielle Bewerber nicht an. Stattdessen müssen Arbeitnehmer aufSocial-Media-Plattformen von den Qualitäten des Handwerkbetriebs überzeugtwerden. Vor einigen Jahren war alleine das Vorhandensein eines solchen Accountsausreichend, um Interessenten auf sich aufmerksam zu machen - doch auch dieseSituation hat sich verändert. "Es hat sich längst herumgesprochen, dassFachkräfte ohne soziale Medien kaum mehr zu gewinnen sind. Deswegen trifft manauf Facebook , Instagram, TikTok und Co. mittlerweile annähernd alle Betriebe derRegion an. Das bedeutet aber auch, dass es schwieriger geworden ist, alseinzelnes Unternehmen aus der Masse herauszustechen", bestätigt Michael Bendl,Geschäftsführer der BM Digital GmbH."Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass jene Betriebe am wenigstenProbleme mit dem Personal-Recruiting haben, die sich auf überzeugende Weise vonder Konkurrenz abheben und dies nach außen sichtbar machen. Video-Testimonialsund Video-Mitarbeiterstimmen sind daher ein besonders interessantes undauthentisches Tool, um potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen",erläutert der Experte für Mitarbeitergewinnung weiter. Als Geschäftsführer derBM Digital GmbH hat er sich auf Social-Media-Marketing spezialisiert: Dabeisetzt er auf Strategien, die sich von den immer gleichen Empfehlungen abheben,um auch seinen Kunden zu einer Alleinstellung auf dem Markt zu verhelfen. Daserhöht nicht nur die Quantität der Bewerber, sondern auch deren Qualität, undsorgt auf diese Weise für eine langfristige Lösung des Personalproblems. In dertäglichen Praxis haben sich Videobeiträge als besonders erfolgreichherausgestellt.So machen Handwerksbetriebe potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam