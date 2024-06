Mannheim (ots) - Digitales Matching und Recruiting-Erfahrung hilft

mittelständischen Betrieben dabei, externe Projektspezialisten schnell zu finden

und unkompliziert zu beauftragen.



Damit IT-Freelancer und Unternehmen schneller und einfacher zueinander finden,

launcht das Personaldienstleistungsunternehmen Hays am 21. Juni 2024 die

Matching-Plattform " Tribeworks (http://www.tribeworks.de/) ".





Selbständige Experten gelten seit Jahren als wichtige Innovationstreiberinnerhalb der IT-Abteilungen. Doch die Suche nach IT-Freelancern ist gerade fürmittelständische Betriebe, die sich lange Besetzungszyklen nicht leisten können,eine zeitintensive Herausforderung. Hat man endlich einen passendenProjektmitarbeiter gefunden, kann die rechtskonforme Beauftragung desSolo-Selbständigen knifflig sein.Hays unterstützt nun mit der Plattform "Tribeworks" insbesondere Scale-ups undmittelständische Unternehmen, die dringend benötigten Fachkräfte für ihrenBedarf zu finden. Denn KMUs haben häufig besondere Herausforderungen, diebegehrten Tech-Talente für sich zu gewinnen. Via Tribeworks können dieUnternehmen direkt auf Freelancer aus der Hays-Datenbank zugreifen. Damit öffnetder Marktführer für hochqualifizierte Personaleinsätze sein Netzwerk für KMUs.Die Plattform ist so aufgebaut, dass die Unternehmen im Self-Service ihreProjektanfragen skizzieren und direkt live stellen können. Die externenIT-Spezialisten erhalten einen schnellen Überblick über verfügbare Projekte, diezu ihren Erfahrungen und Kompetenzen passen. Beide Seiten werden durch denProzess geführt und haben während des Matchings jederzeit die volle Transparenzüber den Kommunikationsverlauf vom ersten Kontakt bis zur Beauftragung. ZurOptimierung der Passgenauigkeit und als Support für Unternehmen und Freelancerunterstützen erfahrene Hays-Recruiter den Prozess im Hintergrund. Die Nutzungder Plattform ermöglicht damit eine zeitliche Ersparnis von bis zu 60 Prozent,verglichen mit der üblichen Time-to-Hire.Kommt ein Match zustande, kann unmittelbar ein Dienstvertrag geschlossen werden.Alle Abläufe während des Einsatzes werden ebenfalls über Tribeworks gesteuert.Die Registrierung und Anmeldung auf der Plattform ist für Unternehmen undFreelancer kostenlos. Tribeworks wird in den kommenden Monaten um weitereFunktionen ergänzt. Dabei steht vor allem das für Hays bekannte CompliantSourcing im Fokus."Als innovativer Personaldienstleister geht Hays mit Tribeworks völlig neueWege. Die digitale Plattform verbindet schlanke Prozesse mit derRecruiting-Qualität und Erfahrung von Hays. Tribeworks sorgt dafür, dass dieRekrutierung von Kandidaten transparent, schnell und spielend leicht ist. Mitder Plattform bieten wir insbesondere Scale-ups und mittelständischenUnternehmen einen einfachen digitalen Weg, um die gesuchten IT- &Tech-Freelancer zu finden. Neuen IT-Freelancern bieten wir die Chance, über diePlattform ohne eigene Akquise spannende Kunden zu finden und sich am Markt zuetablieren", so Ivonne Gassmann, Chief Product & Innovation Officer der Hays AG.Mehr erfahren Sie auf Tribeworks. http://www.tribeworks.de