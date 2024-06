FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten deutlich gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,42 Prozent auf 132,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,36 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach. Allerdings gingen die Renditen in Deutschland stärker zurück als in Frankreich. Daher stieg der Risikoaufschlag zeitweise über 0,80 Prozentpunkte.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten die Anleihen. Die konjunkturelle Erholung im Euroraum hat im Juni einen Rückschlag erlitten. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel unerwartet. Der jüngste Aufwärtstrend wurde damit unterbrochen. In der Industrie und im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung ein.