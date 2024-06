Amsterdam (ots) - Die neue Kennzahl, die in Zusammenarbeit mit FEEM entwickelt

wurde, versetzt nLighten in die Lage, den kohlenstofffreien Energieverbrauch

seiner Edge-Rechenzentren rund um die Uhr zu messen und zu berichten



nLighten (https://www.nlighten.eu/de/) , eine digitale Infrastrukturplattform

und ein Vorreiter auf dem europäischen Markt für Rechenzentren, stellt eine

Erweiterung der bereits etablierten Carbon-Free-Energy (CFE)-Metrik vor. Mit

diesem Verfahren lässt sich stündlich der prozentuale Anteil an

kohlenstofffreier Energie, den die Edge-Rechenzentren erzeugen und verbrauchen,

berechnen. Neu am Integrierten CFE Score ist, dass auch die Wärmerückgewinnung

miteinfließt. Mit diesem Verfahren ist nLighten auf dem Weg, für die

Rechenzentrumsbranche neue Standards beim Nachhaltigkeits-Reporting zu fördern.







vor, die in Zusammenarbeit mit der Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)

entwickelt wurde, einem führenden internationalen Forschungszentrum für Energie-

und Umweltfragen mit Sitz in Mailand. Der Integrierte CFE Score steht im Zentrum

der Studie und unterstreicht nLighten's Engagement für die Förderung eines

Konzepts für 24/7 kohlenstofffreie Energie. Dabei verfolgt nLighten einen

ganzheitlichen Ansatz, der auch Sektorenkopplung miteinbezieht. 24/7

kohlenstofffreie Energie bedeutet, dass jede verbrauchte Kilowattstunde Strom zu

jeder Stunde eines jeden Tages und überall aus kohlenstofffreiem Strom stammt.

Dieses Ziel wird verfolgt, um sich null Emissionen anzunähern.



Im Gegensatz zu herkömmlichen CFE-Indikatoren, die sich ausschließlich auf den

Stromverbrauch konzentrieren, erweitert der Ansatz von nLighten das

Berechnungsverfahren und bezieht sowohl den von nLighten Rechenzentren erzeugten

kohlenstofffreien Strom als auch die erzeugte Wärme mit ein. So integriert

nLighten die Wärmerückgewinnung in Nachhaltigkeitsmetriken, die über den

Perimeter des Rechenzentrums hinaus gehen und erfasst auch angeschlossene

Gebäude oder Systeme. nLighten strebt mit dieser Initiative danach, die

Umweltbelastung und den Beitrag zur Dekarbonisierung transparent zu messen.



Die wichtigsten neuen innovativen Metriken sind:



- Für die Messung des Gesamtprozentsatzes kohlenstofffreier Energie werden die

Werte für kohlenstofffreien Strom und Wärme im Integrierten CFE-Score (ICFEn)

kombiniert. Um die Auswirkungen von Rechenzentren und Sektorenkopplung auf die

Ebene einer Gemeinde zu illustrieren, kann dies für ein einzelnes

Rechenzentrum oder für ein System aus mehreren Energieverbrauchern erfolgen.

- Wärmerückgewinnung, Vor-Ort-Erzeugung erneuerbarer Energien und



