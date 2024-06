Devisen Schwache Konjunkturdaten belasten Euro Der Euro ist am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten unter 1,07 US-Dollar gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0682 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über der runden Marke notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den …