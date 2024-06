Bremen (ots) -



- Erstmals mehr als 930.000 Versicherte

- Preisvorteil bleibt erhalten

- Mehr Tempo bei der Digitalisierung nötig

- Krankenhausreform: gesamtgesellschaftliche Aufgabe



Die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse) hat ihren Geschäftsbericht (

http://www.hkk.de/geschaeftsbericht ) für das Jahr 2023 veröffentlicht. Im

Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der Versicherten von 2022 auf 2023 um 3,5 %

auf 919.189 und liegt aktuell bereits bei mehr als 930.000 Versicherten.

Ausschlaggebend dafür ist das unverändert gute Preis-Leistungs-Verhältnis der

hkk.





Preisvorteil bleibt erhaltenMit einem Beitragssatz von aktuell 15,58 Prozent (inklusive 0,98 ProzentZusatzbeitrag) zählt die hkk zu den günstigsten bundesweit wählbarenKrankenkassen. Im Vergleich zu einer teuren Krankenkasse können hkk-Mitgliederje nach Verdiensthöhe bis zu 378 Euro pro Jahr sparen. "Der Beitragssatz der hkkwird auch in den kommenden Jahren überdurchschnittlich attraktiv bleiben", sagthkk Vorstand Michael Lempe.Jahresergebnis 2023Maßgeblich für die Beitragsstabilität ist die solide Finanzstärke der hkk: Soverzeichnet die Krankenkasse mit Sitz in Bremen 2023 in einem anspruchsvollenMarktumfeld in Verbindung mit der erneuten Vermögensabgabe an denGesundheitsfonds ein leichtes Defizit von rund 6 Millionen Euro. Die Einnahmenbetrugen 2,788 Milliarden Euro - dies entspricht einem Anstieg von 4,9 Prozentje Versicherten gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgaben lagen mit einer Steigerungum 6,4 Prozent bei 2,795 Milliarden Euro. Die satzungsgemäße Rücklage blieb involler Höhe erhalten.Das Finanzvolumen der hkk stieg 2023 insgesamt auf 3,616 Milliarden Euro - davonentfielen 2,794 Milliarden Euro auf die Kranken- und 0,821 Milliarden Euro aufdie Pflegeversicherung.Leistungsausgaben 2023Die Leistungsausgaben lagen 2023 bei 2,63 Milliarden Euro und hatten damit einenAnteil von 94 Prozent an den Gesamtausgaben. Insgesamt sind dieLeistungsausgaben um durchschnittlich 4,0 Prozent je Versicherten gestiegen. Mitzusammen etwas mehr als 1,62 Milliarden Euro machten die BereicheKrankenhausbehandlung, ärztliche Behandlung und Arzneimittel den größten Anteilder Leistungsausgaben aus.Im Bereich der zahnärztlichen Behandlung sind die Kosten wegen neuerHonorarabschlüsse und einer vermehrten Inanspruchnahme um 5,1 Prozent jeVersicherten gestiegen. Kostentreibend hat sich insbesondere die geänderteParodontitis-Richtlinie ausgewirkt. Im Bereich Zahnersatz sind die Kosten um 5,5Prozent je Versicherten ebenfalls infolge neuer Honorarabschlüsse und derzunehmenden Beanspruchung gestiegen.