NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analystin Nadine Sarwat beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, inwieweit Cannabis den Alkohol-Konsum beeinträchtigen könnte. Einige Umfragen zeigten einen Zusammenhang vor allem bei jungen Männern auf, schrieb sie. Daraus folgerte sie, dass der Bier-Konsum besonders großen Risiken ausgesetzt sei. Doch die Anlässe für den Alkohol- und Cannabiskonsum blieben größtenteils immer noch sehr unterschiedlich./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 09:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2024 / 09:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 131,5EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 15:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nadine Sarwat

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m