Köln/Frankfurt (ots) -- Gäste-Plus von 22 % im Winter 2023/24 stimmt optimistisch für kommendeWintersaison. Aktuelles Gästeplus von 76 % für den Winter 2024/25 bestätigtpositive Prognose.- Fernreise-Boom 2023/24: 33 % mehr Gäste auf der Fernstrecke, Gästezahlen aufMittel- und Fernstrecke lagen fast gleichauf.- Trend zu früherer Buchung setzte sich fort: DurchschnittlicheVorausbuchungsfrist wuchs um 3 Wochen auf 3 Monate.- Winter 2024/25: Markantes Gästeplus im östlichen Mittelmeer inklusive Ägyptenund auf der Fernstrecke wird sich durch verändertes Marktumfeld weiterverstärken.- Badeurlaub auf der Fernstrecke dauerte im vergangenen Winter 3 Tage länger.- Konstanz bei Verpflegung und Hotelkategorien: All-inclusive weiterhinbeliebteste Verpflegungsvariante, 81 % buchten ein Vier- oderFünf-Sterne-Hotel.- Beständigkeit bei Buchungskanälen: Zwei Drittel der Reisen wurden im Reisebürogebucht. Online-Anteil lag unverändert bei einem Drittel.DERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat im Zuge derVorbereitungen für die Wintersaison 2024/25 erneut das Buchungs- undReiseverhalten seiner Gäste analysiert und dabei die Wintermonate November 2023bis Ende Februar 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2022 bis 1.März 2023) ausgewertet. "Charakteristisch für den vergangenen Winter ist dasdeutliche Wachstum der Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr: Mit einem Plus von22 % ist die Zahl der Reisenden insgesamt um mehr als ein Fünftel gestiegen. Dasist immens und stimmt uns für die kommende Wintersaison äußerst optimistisch",erläutert Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen SchwestermarkenITS und Meiers Weltreisen. Haupttreiber der Entwicklung waren die Fernreisen,die ein Gästeplus von 33 % erzielten. Die Mittelstrecken-Nachfrage wuchs um 20%, die Kurzstrecke um 11 %. Anteilig entschieden sich in den Wintermonaten fastgenauso viele Reisende für einen Urlaub auf der Mittel- wie auf der Fernstrecke."Man kann sagen: Die Türkei war genauso beliebt wie Thailand", so Schikarsky.Derweil setzte sich der Trend zu früheren Buchungen, der bereits seit Anfang2023 anhält, auch im vergangenen Winter weiter fort: Die durchschnittlicheVorausbuchungsfrist wuchs um 3 Wochen auf 3 Monate. "Während aktuell - bedingtdurch die Marktsituation - das Kurzfristgeschäft für den Sommer nochaußerordentlich stark ist, laufen die Winterbuchungen bereits sehr gut an. Wirgehen auf Basis der Buchungsvorläufe davon aus, dass im August dieBuchungsnachfragen für Winterurlaube einen ersten Peak erreichen werden."Die aktuellen Buchungsdaten untermauern die positive Prognose: Für den kommenden