Hisense behauptet seine Dominanz auf dem globalen TV-Markt mit Spitzenplätzen in mehreren Ländern QINGDAO, China, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ - Hisense, eine globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, ist seit acht Jahren in Folge in der Kantar BrandZ Top 10 Chinese Global Brands Liste vertreten. Diese Anerkennung …