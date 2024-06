Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend negatives Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.169,44 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,41%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der bei 25.313,57 Punkten liegt und einen Verlust von -1,61% hinnehmen muss. Auch der SDAX zeigt sich schwächer und steht bei 14.466,52 Punkten, was einem Minus von -0,81% entspricht. Der TecDAX notiert bei 3.288,43 Punkten und fällt um -0,61%. Im Vergleich dazu sind die Verluste an den US-amerikanischen Börsen weniger ausgeprägt. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.088,28 Punkten und verzeichnet einen leichten Rückgang von -0,08%. Der S&P 500 zeigt sich ebenfalls leicht im Minus und notiert bei 5.470,50 Punkten, was einem Rückgang von -0,04% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärkere Verluste hinnehmen müssen als ihre amerikanischen Pendants. Besonders der MDAX sticht mit einem deutlichen Minus von -1,61% hervor, während der S&P 500 mit einem minimalen Rückgang von -0,04% am besten abschneidet.Die Topwerte im DAX waren Covestro mit einem Anstieg von 2.50%, gefolgt von Deutsche Boerse mit 1.13% und Continental mit 0.80%.Auf der anderen Seite verzeichneten Heidelberg Materials einen Rückgang von -1.63%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.73% und Siemens Energy mit -4.41%.Im MDAX konnten sich Sixt mit einem Anstieg von 1.09%, Redcare Pharmacy mit 0.95% und Bilfinger mit 0.81% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Delivery Hero mit einem Rückgang von -4.86%, gefolgt von Kion Group mit -7.05% und Befesa mit -8.09%.ADTRAN Holdings führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 7.50%, gefolgt von mutares mit 3.11% und Verbio mit 1.91%. Die Flopwerte waren Salzgitter mit einem Rückgang von -5.02%, gefolgt von SUESS MicroTec mit -5.56% und SGL Carbon mit -5.73%.Im TecDAX konnten sich CompuGroup Medical mit einem Anstieg von 1.36%, SAP mit 0.68% und Qiagen mit 0.54% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Nordex mit einem Rückgang von -2.78%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -3.70% und SUESS MicroTec mit -5.56%.Die Topwerte im Dow Jones waren McDonald's mit einem Anstieg von 1.69%, gefolgt von Cisco Systems mit 1.56% und Intel mit 1.26%. Die Flopwerte waren IBM mit einem Rückgang von -0.97%, gefolgt von Travelers Companies mit -1.15% und JPMorgan Chase mit -1.96%.FactSet Research Systems führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 3.92%, gefolgt von FMC mit 3.60% und Catalent mit 3.23%. Die Flopwerte waren Autodesk mit einem Rückgang von -2.32%, gefolgt von Carrier Global Corporation mit -2.35% und Micron Technology mit -2.48%.