FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,05 Prozent auf 132,47 Punkte. Noch deutlichere Gewinne gaben die Anleihen am Nachmittag wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,40 Prozent.

Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Gegen den Trend stieg sie in Frankreich zuletzt etwas an. Der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen stieg zeitweise über 0,80 Prozentpunkte.