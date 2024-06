Aktien Osteuropa Schluss Mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit Kursverlusten geschlossen. Nur der Handelsplatz in Budapest konnte sich dem allgemein schwächen europäischen Trend knapp entziehen. Der ungarische Bux legte leicht …