MÜNCHEN, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vom 19. bis 21. Juni fand die EES Europe 2024 auf dem neuen internationalen Messegelände in München, Deutschland, statt. TOPBAND hatte einen herausragenden Auftritt auf dieser branchenführenden Messe und präsentierte seine umfassenden Energiespeicherlösungen für Szenarien wie gewerbliche und industrielle Energiespeicherung, Energiespeicherung für Privathaushalte, Backup-Energiespeicherung und tragbare Energiespeicherung, die TOPBANDs Fähigkeit zur Integration und Nutzung seines umfassenden Technologiesystems „Vier mal Elektrik und ein Netzwerk" (elektrische Steuerung, Motor, Batterie, Strom und IoT-Plattform) zur Stärkung der neuen Energiebranche voll und ganz unter Beweis stellten.

TOPBANDs Kernverpflichtung „Technologie hat einen Wert" wurde in seiner umfassenden Produkt- und Lösungspalette deutlich. Als Innovationsführer in der neuen Energiebranche bietet TOPBAND seinen Kunden umfassende Dienstleistungen von Komponenten über Endprodukte bis hin zu Systemlösungen unter Verwendung seiner unabhängigen und kontrollierbaren „1Cell 1Cloud 3S" (Cell, Cloud Platform, BMS, PCS, EMS) Kerntechnologien. Auf dieser Messe präsentierte TOPBAND neue, umfassende Energiespeicherlösungen für Gewerbe- und Privatkunden, Wohnhäuser, Fabriken, Autobahnraststätten und andere Anwendungsszenarien, die perfekt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in den verschiedenen Anwendungsszenarien für Energiespeicher abgestimmt sind. Zu den Höhepunkten des TOPBAND-Showcases gehörten: Die Hochspannungsbatterie BMS, der tragbare Energiespeicher 3600W, der T-Premium 12100, der Energiespeicher für Wohngebäude der Serie RS-RH und der dreiphasige Hybridwechselrichter werden von den Kunden vor Ort sehr begrüßt und gelobt . TOPBAND stellte insbesondere seine innovativen Hochspannungs-BMS-Lösungen für Haushalte und seine Mikro-Energiespeichersysteme für den Balkon vor, die den aktuellen Herausforderungen auf dem europäischen Markt gerecht werden.