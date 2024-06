WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX verlor 1,08 Prozent auf 3591,60 Einheiten, auf Wochensicht ging sich dennoch ein Plus von 1,6 Prozent aus. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,95 Prozent auf 1800,69 Zähler nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es vor dem Wochenende bergab.

Der große Verfall an den Terminbörsen hinterließ keine größeren Kursspuren. Zu den Verfallsterminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Datenseitig waren die Blicke auf Stimmungsindikatoren aus der europäischen und der US-Wirtschaft gerichtet.