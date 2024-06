Wall Street: Verfall, Geldströme - "alle Wege führen zu Nvidia"!

Am größten Verfallstag in der Geschichte der Wall Street bisher wenig Veränderung bei den großen US-Indizes - aber die Geldströme zeigen: alle Wege führen zu Nvidia! So flossen, wie die Daten der Bank of America zeigen, die zweitgrößte Menge des bisherigen Jahres in die US-Aktienmärkte - und dabei so viel Geld wie noch nie in den Tech-Sektor. Es ist der "alle-Wege-führen-zu-Nvidia-Trade" der Wall Street, wie die Bank of America formuliert. Das bedeutet: an der KI-Euphorie hängt das Wohl und Wehe der US-Aktienmärkte. Wie wird es in der nächsten Woche weiter gehen, wenn die Aktien-Rückkäufe der US-Unternehmen aufgrund der Blackout Period weitgehend zum Erliegen gekommen sind?

