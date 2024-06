Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots/PRNewswire) - Hiconics Eco-energy Technology(https://www.hiconics-global.com/company-profile/) ("Midea Hiconics";SHE300048), eine Ökoenergie-Marke unter dem Dach von Midea, beeindruckte dieBesucher auf der Intersolar 2024 in München kürzlich mit der Einführung seinergesamten Palette an Ökoenergie-Produkten für Privathaushalte, darunterAll-in-one-Energiespeichersysteme (RESS), Photovoltaik-Wechselrichter fürHaushalte, EV-Ladegeräte und Photovoltaik-Lösungen für den Balkon.Die umfassenden grünen Energielösungen für Privathaushalte von Midea Hiconics amStand C2 670 beeindruckten viele Besucher mit ihrer hervorragendenPhotovoltaik-Energiespeicherung, dem modernen Design und der fortschrittlichenElektrifizierungstechnologie, einschließlich eines All-in-one-Haushaltsspeichersmit einem Batteriepack mit eingebautem DC-DC-Optimierer, der einHochspannungs-Parallelsystem nutzt. Auf der Intersolar 2024 stellte MideaHiconics 16 innovative und gut gebaute Wechselrichter vor, die über eineSchattenerkennungsfunktion für effiziente Stromerzeugung und einenStörlichtbogenunterbrecher (AFCI) für eine stabile intelligente Vernetzungverfügen. TÜV NORD, TÜV SUD und TÜV Rheinland haben die neuestenZertifizierungen für die Batterien und Wechselrichter von Midea Hiconicsausgestellt, wobei das Unternehmen auch die Zertifizierung des Prüflabors vonTÜV NORD erhielt."Wir haben uns sehr gefreut, unsere Produkte auf der Intersolar 2024 zupräsentieren, wo wir gesehen haben, wie wichtig es für führende Unternehmen ist,Lösungen mit einer kompletten Produktmatrix anbieten zu können", kommentiert HouJunfeng, Direktor für F&E von Midea Hiconics . "So können Vorteile undVerkaufsargumente besser präsentiert werden."In den letzten Jahren ist mit der kontinuierlichen Stärkung der Investitions-und Förderpolitik für grüne Energie in den europäischen Ländern die Nachfragenach Energiespeicherprodukten für Haushalte rasch gestiegen. AlsHauptantriebskraft von Midea bei der Entwicklung dieses Segments hat MideaHiconics erfolgreich internationale Schlüsselmärkte wie Europa, Australien,Amerika und Afrika im Rahmen eines globalen Marketingkanals erschlossen.Midea Hiconics legt großen Wert auf die Qualität seiner Produkte und bautkontinuierlich langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften auf,die von großer Offenheit geprägt sind. Auf der Veranstaltung wurden strategischeKooperationsvereinbarungen mit regionalen Kunden aus Frankreich, der Türkei undanderen Ländern unterzeichnet.Der Wandel von Midea Hiconics wird durch sein kontinuierliches Streben nach