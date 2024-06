Aktien New York Dow stagniert - Erneut Gewinnmitnahmen bei Chip-Aktien Nach den erneuten Kursrekorden des Nasdaq 100 und des S&P 500 am Vortag ist die Luft am letzten Handelstag der Woche raus. Die großen Aktienindizes inklusive des Dow Jones Industrial bewegten sich am Freitag kaum von der Stelle. Bei den zuletzt …