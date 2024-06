Berlin (ots) - Deutschland muss an der eigenen Robustheit arbeiten - das giltnicht nur für die aktuelle wirtschaftliche Lage, die von vielen Experten alsdurchaus angespannt angesehen wird, sondern vor allem für Lieferketten.Besonders die Corona-Pandemie mit teils leeren Regalen in Supermärkten, aberauch Russlands Krieg in der Ukraine legten gefährliche Abhängigkeiten offen.Noch immer besteht in dieser Hinsicht Handlungsbedarf. Erst kürzlich hat eineStudie bescheinigt, wie schwer es vielen deutschen Firmen fällt, eigeneLieferketten zu diversifizieren und sich breiter aufzustellen. Besondersdramatisch zeigte sich das bei Arzneimitteln. Zeitweise war zum BeispielFiebersaft für Kinder in vielen Apotheken gar nicht mehr erhältlich.Möglicherweise könnte nun bei Novalgin - einem der in Deutschland am häufigstenverabreichten Schmerzmittel - ein Engpass entstehen. Denn der einzig verbliebeneHersteller in Europa schließt aus Kostengründen die Produktion.Schon jetzt werden viele lebenswichtige Medikamente gar nicht mehr inDeutschland produziert, viele Wirkstoffe kommen stattdessen aus China. Man willsich nicht ausmalen, was passiert, sollten sich zum Beispiel die Beziehungen derVolksrepublik zu Taiwan weiter verschlechtern. Deutschland muss deswegenschneller und bestimmter ­diversifizieren, neue Lieferpartner finden undFertigungen in Europa aufbauen, zumindest für die (Vor-)Produkte, bei denen dasmöglich ist. Ganz sicher heißt das auch, hierzulande die Medikamentenherstellungzu stärken. Wer innerhalb des Gesundheitssystems an Arzneimitteln spart,vergrößert stattdessen die Schieflage. Pillen in diesem Land herzustellen, musssich endlich wieder lohnen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5807043OTS: BERLINER MORGENPOST