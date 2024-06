Eine führende Veranstaltung zur Förderung der globalen Infrastrukturzusammenarbeit und Innovation

MACAU, 22. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das 15. International Infrastructure Investment and Construction Forum (IIICF), das gemeinsam von der China International Contractors Association (CHINCA) und dem Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) veranstaltet wurde, fand am 20. Juni 2024 in Macao statt.