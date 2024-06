Auf der Messe haben wir zwei neue, verbesserte Energiespeicherprodukte für Privathaushalte vorgestellt: den MANA 5.12 Ultra und den Chakra 2.5-H Pro. Der MANA 5.12 Ultra ist flexibel skalierbar und unterstützt bis zu 15 Akkupacks parallel, mit 100 % DOD (Depth of Discharge), Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) Akkuzellen und 6000 Lade-Entlade-Zyklen. Der Chakra 2.5-H Pro verfügt über ein modulares 2,5-kWh-Design, wobei jeder Cluster bis zu 10 Akkus aufnehmen kann und bis zu 4 Cluster parallel unterstützt. Er bietet eine intelligente Wartung, die Fernüberwachung und Upgrades unterstützt, sowie einen Plug-and-Play-Installationsprozess, der eine externe Verkabelung überflüssig macht.

MÜNCHEN, 22. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. Juni 2024 begann die Intersolar Europe 2024 in München, Deutschland, mit einem großen Auftritt von Eenovance, das eine umfassende Palette von Produktlösungen vorstellte, darunter Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, industrielle und gewerbliche Energiespeicherprodukte und -lösungen sowie integrierte industrielle und gewerbliche Lösungen.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, präsentierte Eenovance zwei industrielle und gewerbliche Energiespeicherprodukte und -technologien, den RT 5.12-H und den G-Power 5,11 MWh. Diese eignen sich für verschiedene Anwendungsszenarien wie Photovoltaik- und Windenergiespeicher sowie für Energiespeicherkraftwerke. Der RT 5.12-H ist ein kleines industrielles und kommerzielles Hochspannungsbatterieprodukt mit einem modularen Design von 5,12 kWh. Jeder Cluster kann bis zu 12 Akkupacks aufnehmen, wobei bis zu 4 Cluster parallel unterstützt werden. Er bietet One-Touch-Switching, automatische ID-Zuweisung und praktische Schnellsteckverbinder für die Verdrahtung. Die G-Power-Serie ist die neue Generation von String-basierten Container-Energiespeichersystemen von Eenovance, die für die Stromerzeugung und netzseitige Energiespeicheranwendungen entwickelt wurden. Das System besteht aus einem 20-Fuß-Standardcontainer, in den Batterien und Stringwechselrichter (PCS) integriert sind. Jeder Container bietet eine Kapazität von 2,5 MW/5 MWh und zeichnet sich durch tiefe Integration, Sicherheit, Zuverlässigkeit und intelligente Effizienz aus.

Europa ist einer der strategischen Märkte von Eenovance, und wir sind bestrebt, uns langfristig weiterzuentwickeln und zur Energiewende in Europa beizutragen. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Köln, Deutschland, gegründet, die unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen in den Nachbarländern und -regionen vertritt und mit Kunden und Partnern langfristige Win-win-Ergebnisse erzielt.

Eenovance freut sich darauf, in Zukunft mit globalen Kunden und Partnern Trends in der Energiespeichertechnologie zu erforschen, die Entwicklung der globalen Photovoltaik und Energiespeicherung zu unterstützen und gemeinsam eine bessere grüne Energiezukunft zu schaffen.

